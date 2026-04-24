美國防部高層警告韓國瑜！軍購預算應在「川習會」前通過 否則付慘痛代價

立法院長韓國瑜22日接見美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪團一行。（圖由立法院提供）

立法院朝野黨團昨（23日）協商「國防特別條例草案」，多項關鍵條文仍未達成共識，立法院長韓國瑜27日將再度召集協商。對此，民進黨立委王定宇披露，美國重要智庫CSIS日前拜會韓國瑜時，一位曾任美國國防部高階官員的訪團成員，當面警告國防預算須於「川習會」前通過，否則台灣將付出慘痛代價。

針對國防特別條例的協商過程，王定宇昨天（23日）在政論節目《新台派上線》中痛陳，國民黨和民眾黨千方百計不給國防預算，現在竟計較特別條例不可以寫「中共威脅」，只在乎中國不開心；藍白也有共識，要先刪掉台灣發展國防產業的項目，讓他感到國家正在流血。

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王定宇說，在野黨一直講買了都不給貨，「在這裡面，我們看到一些保證，哪裡來的保證我不能講」。美國的國會議員與台灣的立法委員一樣都可以看到機密，而立法院的機密專報中，能看到在野黨一直質疑的事，其實可以不用擔心，但他們就是不來看。

王定宇更透露一段秘辛，他指出，美國華府戰略暨國際研究中心（CSIS）訪團於22日拜會立法院長韓國瑜，許多成員曾擔任美國國防部的高階官員，自己和國民黨立委陳永康、民眾黨立委王安祥等人當時都在場；美方當面質問，「我們都很在意台灣安全，台灣怎麼可以自己不在意安全？你們的國防特別預算該怎麼樣？」

王定宇續指，有訪團成員向韓國瑜示警，每個人都在講特別條例「早晚都會過」，若很在意自己的國家、且早晚都會過，「你們應該在川習會前過，否則你們國家會付出慘痛的代價。」至於慘痛代價為何？王分析，若川習會後才通過國防預算，會被解釋成是因為川習會才通過，若是在這之前通過，將能讓美國總統川普，在面對中國國家領導人習近平脅迫台灣時，具有更多力量。

不過，王定宇感嘆，國防特別條例有3千多億元攸關台灣軍工產業，廣大的製造業都在等，創造就業機會和全球市場，戰時自給自足、攸關韌性生存率，藍白卻將其砍到歸零，讓台灣建立軍工業的機會都沒有，未來面對衝突、被圍堵時，恐怕沒有武器供應。

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