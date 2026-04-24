04/24 各報重點新聞一覽

AIT處長谷立言昨表示，賴清德總統出訪受阻，再次顯現中國威嚇台灣的實際案例，不僅是威嚇到台海安全，也威脅到整個國際的安全局勢。（記者蔡淑媛攝）

自由時報

批特定國家屈從北京 阻賴出訪 美國務院促中國停止對台施壓

賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因模里西斯等三國撤銷專機飛越許可被迫暫緩。美國國務院廿二日對此表達嚴正關切，批評特定國家屈從中國要求，干預台灣官員例行出訪的安全與尊嚴，是「恫嚇」台灣及其全球支持者的又一案例，強烈敦促北京當局停止對台施壓，轉而進行有意義的對話。

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中國高德地圖危害資安 政府機關禁用 數發部5月公布風險評測 籲民眾不要使用

中國地圖應用程式「高德地圖」登台，新增可顯示「紅綠燈倒數計時」與3D街景功能，引發資安疑慮。數發部資安署長蔡福隆昨表示，依資通安全管理法，高德地圖是危害國家資通安全產品，政府機關禁止使用，五月將公布資安評測風險。

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台中銀6主管 助洗錢36億 4分行經理、襄理淪內鬼 起訴7人

涉嫌為博弈、詐欺集團洗錢的萬里開發公司董事長洪岳鵬，拉攏台中商銀四家分行的六名經理或襄理，助其十二家人頭公司開戶，銀行涉案高層還調高帳戶轉帳額度，助洪男隱匿大額匯款，總計協助洗錢逾三十六億元；台中地檢署今年三月搜索萬里公司及台中商銀多家分行，聲押洪男及兩名分行經理獲准，昨依詐欺、洗錢等罪起訴七人。

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聯合報

金管會鬆綁投資限制 台積電將獲資金新活水

金管會再釋利多，可望為台北股市注入近兩千億元的資金活水。金管會昨天宣布，即日起放寬台股基金、主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）投資單一公司股票的上限，從基金淨資產價值的百分之十提高到百分之廿五，台積電將成為唯一受益者，當資金效應帶動台積電股價，也可望因此拉抬台股大盤指數。

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年齡下修 70歲就要換駕照 5月31日上路

高齡駕駛換照年齡將從七十五歲下修至七十歲，交通部昨天再預告修法，換照將收取五十元規費，新制五月卅一日上路，使用逾期駕照，最重可罰三六○○元並禁止駕駛、扣繳駕照。消基會交通委員會召集人李克聰認為，宣導期太短；老人福利推動聯盟秘書長張淑卿呼籲，應簡化行政流程。

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中國時報

發芽馬鈴薯仍可整批退運或銷毀

美國發芽馬鈴薯輸台，引發民眾食安疑慮，行政院23日晚強調，美國加工用馬鈴薯輸入的食安標準不變，馬鈴薯若有疑似發芽情形，業者須提出改善措施，除「逐批、逐櫃、逐顆」檢查，也可以整櫃退運或銷毀，立委痛批政策轉彎，逼業者吞下損失。農業部表示，業者對進口貨物品質感到不滿意，本就可以基於契約內容退貨，政府從未對此限制。

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高油價祭補貼 計程車最多領6千

國際油價持續攀升，體恤小黃司機營生之苦，行政院23日拍板推出計程車油價補貼專案，全台包含多元化計程車在內的9萬輛計程車，加油每公升折抵5元，上限1200公升，每車最高補助6000元，經費共計5.4億，預計5月20日上路。

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數發部昨表示中國高德地圖是危害國家資通安全產品，政府機關禁止使用。（記者王藝菘攝）

台中商銀4家分行的6名經理或襄理，涉勾結博弈、洗錢集團洗錢逾36億。（調查局航調處提供）

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