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    首頁 > 社會

    中正二分局清秀女警違法幫前男友查個資 10萬交保

    2026/04/24 07:49 記者吳昇儒、翁靖祐／台北報導
    女警曾文欣違法幫前男友查個資，檢察官複訊後，諭知10萬元交保，限制出境、出海。（記者吳昇儒攝）

    女警曾文欣違法幫前男友查個資，檢察官複訊後，諭知10萬元交保，限制出境、出海。（記者吳昇儒攝）

    台北市警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊在辦理某案時，發現犯嫌手機居然有警務系統查詢民眾個人資料的截圖，進一步追查後，得知與南海路派出所女警員曾文欣及其前男友黃頤楷有關，主動報請台北地檢署指揮偵辦。檢警昨日兵分7路，搜索曾員及黃男住所、辦公處所，並約談兩人到案說明。檢察官複訊後，諭知曾、黃二人10、20萬元交保。

    北市刑大科偵隊辦理某一案件時，發現查扣犯嫌的手機中，居然出現利用警務系統查詢個資的截圖，認為內部有人外洩資料，主動報請台北地檢署由重大、國安專組檢察官李安兒指揮偵辦。

    警方也由刑大、中正二分局及督察室共同成立專案小組，全力偵辦該案，循線揪出查詢個資的曾文欣。

    檢警調查，曾女去年受到當時正在交往的帥氣男友黃頤楷請託，利用警務系統查詢數筆個資，再利用手機通訊軟體傳給黃男，黃男再傳給友人偷查數筆個資，但實際用途仍待進一步釐清，而兩人目前已是分手狀態。

    昨日上午，專案小組持法院核發搜索票，搜索曾、黃2人各自的住居所及曾女的辦公室等7處地點，並約談2人到案說明。全案依違反個資法方向偵辦。

    檢察官複訊後，依違反個資法等罪諭知曾文欣10萬元交保、黃頤楷20萬元交保，均限制出境出海。

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