為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美眾院公布國務院2027撥款法案 含5億美元軍事融資援台

    2026/04/24 09:37 即時新聞／綜合報導
    圖為美國國會大廈外觀。（中央社資料照）

    圖為美國國會大廈外觀。（中央社資料照）

    美國聯邦眾議院撥款委員會公布2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，內容除了加強美國國家安全和邊境保護，也包括向美國的重要夥伴提供強而有力的援助，其中針對台灣將提供5億美元的資金援助，另外針對中國共產黨、伊朗、古巴及販毒集團等對手，也提出相關反制措施。

    眾院撥款委員會22日公布法案內容，該委員會底下的國家安全、國務院及相關計畫小組今天審議法案，以8票對5票通過，後續將送交委員會審議。

    根據撥款委員會指出，2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案提供總計473.2億美元的預算，較2026財政年度減少26.9億美元（約6%），反映了「美國優先」議程的優先事項。

    雖然整體預算削減，但委員會表示，這項法案仍對以色列、約旦、埃及和台灣等美國盟友維持強健的資金支持，並反制像是中國共產黨、伊朗、古巴及販毒集團等對手，透過多項措施阻止中國共產黨獲得美國支持的資源，並遏止中華人民共和國的惡意影響，維護美國在印太地區的國家安全利益，

    在法案內容中，國務院安全援助計畫為96.4億美元，其中「對外軍事融資計畫」（Foreign Military Financing Program）為67.5億美元，而針對台灣的部分為提供5億美元（約新台幣157.8億元）的資金。

    根據美國法規，法案需經眾議院與參議院通過一致版本後，才交由總統簽署成為法律。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播