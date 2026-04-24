美眾院公布國務院2027撥款法案 含5億美元軍事融資援台

圖為美國國會大廈外觀。（中央社資料照）

美國聯邦眾議院撥款委員會公布2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，內容除了加強美國國家安全和邊境保護，也包括向美國的重要夥伴提供強而有力的援助，其中針對台灣將提供5億美元的資金援助，另外針對中國共產黨、伊朗、古巴及販毒集團等對手，也提出相關反制措施。

眾院撥款委員會22日公布法案內容，該委員會底下的國家安全、國務院及相關計畫小組今天審議法案，以8票對5票通過，後續將送交委員會審議。

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根據撥款委員會指出，2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案提供總計473.2億美元的預算，較2026財政年度減少26.9億美元（約6%），反映了「美國優先」議程的優先事項。

雖然整體預算削減，但委員會表示，這項法案仍對以色列、約旦、埃及和台灣等美國盟友維持強健的資金支持，並反制像是中國共產黨、伊朗、古巴及販毒集團等對手，透過多項措施阻止中國共產黨獲得美國支持的資源，並遏止中華人民共和國的惡意影響，維護美國在印太地區的國家安全利益，

在法案內容中，國務院安全援助計畫為96.4億美元，其中「對外軍事融資計畫」（Foreign Military Financing Program）為67.5億美元，而針對台灣的部分為提供5億美元（約新台幣157.8億元）的資金。

根據美國法規，法案需經眾議院與參議院通過一致版本後，才交由總統簽署成為法律。

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