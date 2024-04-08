重罪三振條款發威，殺人未遂假釋又販毒，關比無期刑還久。圖為示意圖。（資料照）

2024/04/08 05:30

重罪三振條款發威 葉男確定不得假釋 再關11年3月

〔記者張瑞楨／台中報導〕葉姓男子一九九五年間，因強劫而故意殺人未遂等重罪入獄，假釋出獄後，又在假釋期間賣毒品二次，判刑七年十月與九年，這兩罪屬於「重罪三振條款」而不得假釋，葉男提起行政訴訟，以不得假釋將造成他坐牢比無期徒刑重犯還久的不公平狀況，聲明他的資料應刪除「重罪不得假釋」，彰化地方法院與高等法院台中分院都駁回，他確定至少要坐牢十一年三月。

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判決書指出，葉男殺人未遂與妨害自由等罪名判刑十七年，二○○七年假釋出獄後，假釋期間至二○一一年底，他卻於二○一一年六月與九月，兩度販賣一級毒品，各判刑七年十月與九年，因他之前已兩次觸犯重罪，這兩次販毒，符合刑法「重罪三振條款」，不得假釋的規定，葉男的假釋也被撤銷，他於彰化監獄服刑時，監獄發文告知，販毒兩罪不得假釋。

葉男陸續向彰化地方法院與台中高等行政法院提起行政訴訟，控告彰化監獄，聲明應將他服刑的資料與證件，之中的「重罪不得假釋」文字刪除，也就是說，葉男未來申請假釋，監獄不能拒絕。

葉男主張說，無期徒刑重犯服刑逾廿五年，可以假釋，他的刑期遠比無期徒刑輕，卻反而不能假釋，恐造成坐牢比無期徒刑還要久的後果，三振條款無異是鼓勵受刑人，犯多次比較小的罪，不如一次做一票大的？也讓受刑人因無假釋機會，失去改善自己的誘因。

法官卻認為，監獄計算顯示，葉男至少得服刑十一年三月，遠比無期徒刑可聲請假釋的廿五年門檻低，且三振條款是對重罪的累犯，國家既然給二次教化機會，卻仍無視而一再犯下重罪，這已經沒有第三次假釋的恩惠，此條款是基於社會防衛，不違反比例原則，葉男聲明刪除「重罪不得假釋」為無理由，判決駁回確定。

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