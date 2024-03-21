保三總隊破喵喵製毒廠 扣黑市價2億原料

保三總隊等將官嫌等人逮捕到案。 （民眾提供）

2024/03/21 05:30

不理神明指示有牢獄之災 仍視訊遙控製毒 5嫌起訴

〔記者歐素美／台中報導〕官姓等五名製毒集團成員為求暴利製毒販售，雖曾求神問卜，神明指示有牢獄之災，仍以視訊方式遙控製毒，並利用行動製毒貨車及機動移置製毒工廠，逃避警方查緝，去年十月仍被檢警一網打盡，並起出喵喵毒咖啡包及原料共三五二八．八五公斤，黑市價逾兩億元，若流出可供近四十五萬人次施用，危害相當大，台灣彰化地檢署已起訴。

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警政署保安警察第三總隊第一大隊，去年五月獲報有人進口製毒原料，以大數據分析掌握周男等涉案，即組成專案小組調查，鎖定該集團在雲林、彰化的製毒工廠及毒品咖啡包分裝場，逮捕官男（廿六歲）及徐男（廿六歲）等五嫌。

以行動製毒貨車製造層層斷點

保三表示，該集團將毒品原料、製毒器具等分散藏匿，並以行動製毒貨車和機動移置製毒工廠方式形成層層斷點，逃避警方追緝，警方獲知集團在雲林偏僻農村租設鐵皮屋製毒，埋伏七天監控，待工廠溢散刺鼻製毒臭味，才收網逮捕。

官嫌等計畫製毒時曾求神問卜，神明指示會有牢獄之災，但為了暴利，官男等仍吸收徐男以每一製程十萬元酬勞，教唆徐嫌出面簽租工廠，並以手機通訊軟體視訊指導徐嫌調製毒品及企圖頂罪，以免牢獄之災，仍難逃檢警法眼。

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製毒工廠內散發強烈製毒臭味，檢警進場需戴防毒面罩。（民眾提供）

查扣製毒原料、工具。 （民眾提供）

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