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首頁　>　社會

苗警防車衝撞 18處設鋼柱車阻

2024/03/12 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕基隆市警局八堵派出所日前遭貨車衝撞入門，造成值班台警員傷重不治。苗栗縣警察局盤點全縣有十七個派出所、分駐所等單位為中度及高度風險，暫置放水泥預鑄紐澤西護欄應急，昨起展開固定式鋼柱車阻施設，並增加縣警局大門哨亭處，共計十八處，以維護廳舍駐地安全。

縣警局盤點縣警局及五個警分局派出所、分駐所與拖吊場等駐地，共八處派出所、分駐所沒階梯、水泥柱等防護措施，屬高度風險級別單位，另九處有階梯、但階梯不高中度風險級別單位。

八處具有立即性危險單位，分別為苗栗警分局的公館及頭屋分駐所、明德派出所；竹南警分局的中港海口派出所、外埔派出所；通霄警分局的烏眉派出所、白沙派出所、中和派出所。

苗縣警局長陳世煌相當重視，指示後勤科研議加強員警辦公廳舍安全維護，後勤科先向交通部公路局苗栗工務段接洽，獲同意出借廿個水泥預鑄紐澤西護欄，擺置於中度及高度風險級別的十七個單位廳舍門口應急。

後勤科長張中表示，駐地安全經警政署通盤檢討後，指示各縣市加強防護，縣警局隨即採購卅七根固定式鋼柱車阻及施設，於昨起陸續施作，除了原評估的十七處中度及高度單位，並增加縣警局大門哨亭處，共計十八處。

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