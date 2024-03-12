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《嘉義》南新警所擬拆牆 議員憂安全疑慮

嘉義縣太保市南新派出所，縣府規劃拆除圍牆，調整交通動線。（記者林宜樟攝）

嘉義縣太保市南新派出所，縣府規劃拆除圍牆，調整交通動線。（記者林宜樟攝）

2024/03/12 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕基隆市八堵分駐所上月底遭貨車衝撞造成警員一死一傷慘劇，各縣市派出所安全防護措施受到外界關注。嘉義縣議員詹琬蓁昨天在臨時會質詢說，太保市南新國小及北港路二段通學環境暨路口改善工程，規劃拆除鄰近南新派出所圍牆，汽機車動線將從派出所門口經過，恐有安全疑慮。縣長翁章梁回應說，拆除圍牆設置人行道是規劃更順暢的交通動線，若因此產生安全性漏洞，將再行檢討。

出入口位置改變 汽機車直接過門口

詹琬蓁質疑說，南新派出所服務五個里共一萬六千多位縣民，警員工作量極高，工程單位訪談派出所資料顯示，派出所認為在深夜人力不足下，現況出入口為警備視線，可掌握進出人員，所內有槍彈室，若拆除圍牆，改變出入口位置恐成安全隱憂。

詹琬蓁表示，縣府預計拆除南新派出所圍牆，工程規劃交通動線汽機車直接從派出所門口經過，警員進出恐有安全疑慮，若發生警民衝突，派出所易被攻擊。

翁章梁：讓動線更順暢 會考量安全

翁章梁表示，該路口人車流動線複雜，期藉由改善交通動線讓行人及家長接送學生更安全，派出所位處路口，考量市容景觀及交通動線等因素，規劃拆除圍牆，讓動線更順暢，此計畫將由內政部國土管理署審查，會再行檢討。

縣議員江佩曄質詢說，最近聽聞嘉縣許多派出所將拆除圍牆，若進行拆除，請縣府適當綠美化。翁章梁說，因應現代社會發展，拉近公務機關與人民距離，將請警局逐一檢討各派出所景觀及圍牆進行調整，並非所有派出所都要拆除圍牆，主要是派出所門面進行調整．若有安全問題，會納入考量。

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