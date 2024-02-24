《高雄》罰妹關陽台摔死 姊一審判9年3月

2024/02/24 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳家姊妹相依為命，姊姊賣烤玉米養活智能不足的妹妹，妹妹也會到玉米攤幫忙，但妹妹常算錯錢，姊姊竟把妹妹關在不到一人寬的窗台反省，妹妹疑似沒站穩從八樓墜落慘死，由於本案適用國民法官法，高雄地院召集國民法官開庭後，依拘禁致死罪判刑九年三個月。

判決指出，吳家姊姊（五十一歲）曾因妹妹算術不好、找錯錢，多次辱罵妹妹或以木棍、衣架教訓；二○二二年二月七日，吳家妹妹又因算錯錢被姊姊罵，叫妹妹爬到八樓租屋處窗台反省，直到姊姊氣消才放她進來。

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同月十九日上午八點，姊姊喝醉酒回家後，看到妹妹坐在客廳看電視，突然起酒瘋，怒罵妹妹「你怎麼不去死一死」等，再拿木棍打妹妹，再叫妹妹去窗台反省，妹妹被關在窗台一個多小時，疑似想要叫姊姊時，不慎從八樓窗台處墜落。

檢警回到現場勘驗，發現妹妹站立的窗台長寬高僅卅七點五公分、五十八公分、一百卅公分，非常狹窄，姊姊也感到後悔。

該案是高雄地院受理的第一件國民法官案件，由六名國民法官和三位職業法官歷經四天緊密開庭，昨日做出決議，判吳家姊姊徒刑九年三個月，可上訴。

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