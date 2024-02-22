11成員無保放人 抗告逆轉全押 南檢犧牲年假 起訴虛幣詐團

檢警專案人員逮捕藏身在台南豪宅內的虛幣幣商詐騙集團成員。 （資料照，民眾提供）

2024/02/22 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕去年十一月台南檢警查辦一個以投資虛擬貨幣（泰達幣）為幌子的詐騙集團，其中十一名幣商共犯一度獲台南地院無保放人，檢方抗告成功後，南院重裁將十一人收押。台南地檢署歷經近兩個月全力偵辦，檢察官犧牲年假趕寫書類，近日將十一名幣商共犯全部起訴。

1嫌曾受訓防制洗錢 知法犯法

據了解，十一名共犯都是中、北部人士，十男、一女，年紀均為廿多歲，多人過去被查辦過涉及詐欺案，僥倖獲不起訴。其中廿八歲張男曾參加財團法人台灣金融研訓院的防制洗錢課程，可說是十分了解洗錢防制的專家，但他卻反其道而行，知法犯法替幣商建立防洗錢的外觀形式，為詐騙集團服務，卻佯裝是合法幣商推卸法律責任。

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檢方偵查期間，只有戴姓男子坦承犯行，其他十嫌均否認，檢察官建請法官處以適當之刑。檢方表示，此案至少有廿人受害，損失數萬元到數百萬元不等。

投資虛幣詐財 至少有20人受害

檢方調查，陳男等五人於二○二二年三月起以LINE、IG與臉書經營泰達幣買賣的「有求碧應代購會社」，向經濟部申請設立為合法公司，卻與詐團謀議，由詐團成員以假交友、邀約投資等方式進行投資虛幣詐騙。

詐團為取信被害人、先安排被害人賣泰達幣給幣商，幣商匯款給被害人，使他們不致起疑，之後誘被害人向幣商買泰達幣，將虛幣存入被害人提供的錢包地址，實則此錢包是受詐團指示創建，之後又轉入詐團的假投資平台帳戶錢包，被害人的投資款有去無回。

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