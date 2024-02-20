為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

自由日日Shoot》法界：侵害公共利益假訊息 立刑法專章處理

柬國公佈將「晚安小雞」與「阿鬧」列入黑名單，刑滿後驅逐出境，不得再入境。（民眾提供）

柬國公佈將「晚安小雞」與「阿鬧」列入黑名單，刑滿後驅逐出境，不得再入境。（民眾提供）

2024/02/20 05:30

網路假訊息傳播快 若遭敵對勢力利用恐有國安危機

〔記者吳政峰／台北報導〕網路時代，只要衝高流量，就掌握成名密碼，許多網紅為搶點閱率，無所不用其極走偏鋒，用盡灑狗血手段，盼博得網友的眼球，甚至傳出Linbay好油自編自導恐嚇、晚安小雞佯稱遭詐團凌虐等造假事件。律師張道周建議，可立法課予平台業者下架義務，並提高網路造謠罰責；律師林玉蕙認為，針對侵害重大公共利益的假訊息，可思考立刑法專章處理。

張道周表示，網紅利用直播、影音、社群平台，發布創意文字、聲音、影像行銷自己，在民主國家屬於言論自由的一環，除非涉及醫療、食安等高度專業且與公益有重大關係的內容，否則原則上政府不宜事前審查與管制。

張道周認為，電視或電台節目若有亂象，國家通訊傳播委員會可依廣播電視法裁罰，但網路業者靠著廣告費、抖內分潤賺錢，對於平台上的網紅假訊息，卻不用負起任何責任，出現「有權無責」現象，國家若要匡正網路亂象，不能僅憑業者自律善意，應仿性平三法，課予其下架假訊息的義務。

網紅假訊息 課予下架義務

張直言，涉及恐嚇、誣告、詐欺取財等假訊息，目前已有刑罰可處理，惟網紅造謠程度若未達刑責，建議可在社會秩序維護法中增列「加重散佈謠言」處罰，即利用網路造謠，設計較嚴厲的罰鍰或拘留，嚇阻投機心態。

林玉蕙表示，網路假訊息傳播快、廣、深，若遭敵對勢力利用，還可能有國安危機，但刑法未跟上腳步，以致多僅行政罰，對網紅不痛不癢，如要遏制侵害重大公共利益的惡、假、害的網路亂象，建議可立刑法專章處罰。

增訂網路謠言 加重處罰條款

林玉蕙說明，選罷法一○四條、傳染病防治法六十三條、證券交易法一五五條等專法，均對造謠者科以刑責，刑法若要設置網路專章，可參考相關立法例，但要兼顧民眾的言論自由界線；此外，社維法立法時只考量耳語間的謠言，現應與時俱進，增訂網路謠言的加重處罰條款。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由日日Shoot》網紅無知造假 代價慘痛 柬國轟關好關滿 列黑名單
2024/02/20 05:30

自由日日Shoot》網紅無知造假 代價慘痛 柬國轟關好關滿 列黑名單
自由日日Shoot》網紅衝流量亂象多 撕裂社會造成傷害
2024/02/20 05:30

自由日日Shoot》網紅衝流量亂象多 撕裂社會造成傷害

高科大楠梓校區優 新捷運概念宅當紅

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播