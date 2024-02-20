自由日日Shoot》法界：侵害公共利益假訊息 立刑法專章處理

柬國公佈將「晚安小雞」與「阿鬧」列入黑名單，刑滿後驅逐出境，不得再入境。（民眾提供）

2024/02/20 05:30

網路假訊息傳播快 若遭敵對勢力利用恐有國安危機

〔記者吳政峰／台北報導〕網路時代，只要衝高流量，就掌握成名密碼，許多網紅為搶點閱率，無所不用其極走偏鋒，用盡灑狗血手段，盼博得網友的眼球，甚至傳出Linbay好油自編自導恐嚇、晚安小雞佯稱遭詐團凌虐等造假事件。律師張道周建議，可立法課予平台業者下架義務，並提高網路造謠罰責；律師林玉蕙認為，針對侵害重大公共利益的假訊息，可思考立刑法專章處理。

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張道周表示，網紅利用直播、影音、社群平台，發布創意文字、聲音、影像行銷自己，在民主國家屬於言論自由的一環，除非涉及醫療、食安等高度專業且與公益有重大關係的內容，否則原則上政府不宜事前審查與管制。

張道周認為，電視或電台節目若有亂象，國家通訊傳播委員會可依廣播電視法裁罰，但網路業者靠著廣告費、抖內分潤賺錢，對於平台上的網紅假訊息，卻不用負起任何責任，出現「有權無責」現象，國家若要匡正網路亂象，不能僅憑業者自律善意，應仿性平三法，課予其下架假訊息的義務。

網紅假訊息 課予下架義務

張直言，涉及恐嚇、誣告、詐欺取財等假訊息，目前已有刑罰可處理，惟網紅造謠程度若未達刑責，建議可在社會秩序維護法中增列「加重散佈謠言」處罰，即利用網路造謠，設計較嚴厲的罰鍰或拘留，嚇阻投機心態。

林玉蕙表示，網路假訊息傳播快、廣、深，若遭敵對勢力利用，還可能有國安危機，但刑法未跟上腳步，以致多僅行政罰，對網紅不痛不癢，如要遏制侵害重大公共利益的惡、假、害的網路亂象，建議可立刑法專章處罰。

增訂網路謠言 加重處罰條款

林玉蕙說明，選罷法一○四條、傳染病防治法六十三條、證券交易法一五五條等專法，均對造謠者科以刑責，刑法若要設置網路專章，可參考相關立法例，但要兼顧民眾的言論自由界線；此外，社維法立法時只考量耳語間的謠言，現應與時俱進，增訂網路謠言的加重處罰條款。

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