自由日日Shoot》網紅無知造假 代價慘痛 柬國轟關好關滿 列黑名單

柬國公佈將「晚安小雞」與「阿鬧」列入黑名單，刑滿後驅逐出境，不得再入境。（民眾提供）

2024/02/20 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕網紅「晚安小雞」與「阿鬧」為衝網路流量，直播造謠在柬埔寨遭綁架，觸怒柬國，落網才兩天即被依煽動製造社會動亂罪各判刑二年，且須「關好關滿」，刑滿後驅逐出境，昨柬國更公佈將二人列入黑名單不得再入境。此案若發生在台灣，僅觸犯社會秩序維護法，不涉刑罰，在柬國卻踢到鐵板，凸顯各國法制極大差異與部分網紅對法律的無知。

在台不涉刑罰 在柬國踢到鐵板

柬國總理洪馬內昨首度就此事發聲，指柬國在戰亂後希望吸引觀光客，兩人自私自利的行為，讓外國遊客不敢到柬國觀光，如同兩年前發生中國男子串通護理師編造摘器官的「血奴事件」，想騙取捐款，柬國一定會嚴懲，刑滿後驅逐兩人出境並列為入境黑名單。

請繼續往下閱讀...

柬總理斥兩網紅自私自利

相較於台灣遵守法治國原則，公民共享以法律為基礎的公民自由；柬國脫離法國殖民獨立後，內戰頻仍且政權更迭，外界視柬為建構在君主立憲框架下的軍事威權國家。

台、柬無邦交無司法互助

法界認為，民主國家須符合法治國原則，法制採檢審分隸，不可能在短短兩天即火速科刑，但柬國政權有濃厚的軍事色彩，難以一般民主法治國的邏輯推論柬國法制，且台、柬無邦交、沒簽司法互助協議，「晚安小雞」與「阿鬧」對法律無知，政治敏感度也不足，為博眼球、衝流量，觸犯柬國法律，付出慘痛代價。

柬國詐團猖獗，屢傳綁架「豬仔」事件，為洗刷污名，去年與中國、泰國及緬甸合作，肅清詐騙園區，號稱最多台灣人滯留的西港「凱博園區」被清剿。

本月十三日，兩人前往凱博園區直播，稱要將園區的真實情況公諸於世，卻造假遭綁架、電擊棒凌虐等情節，畫面中還出現不明血跡及穿軍服的持槍工作人員，驚動西港省長郭宗朗。

兩天後，郭宗朗主持記者會，「晚安小雞」與「阿鬧」坦承造假並下跪求原諒。兩人行為激怒柬國當局，西哈努克省初級法院十六日依煽動製造社會動亂罪各判兩人二年徒刑、各罰款四百萬元柬幣（約新台幣三萬元）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法