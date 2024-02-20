自由日日Shoot》網紅衝流量亂象多 撕裂社會造成傷害

柬國公佈將「晚安小雞」與「阿鬧」列入黑名單，刑滿後驅逐出境，不得再入境。（民眾提供）

2024/02/20 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕在人人都有機會成為「網紅」的時代，網紅們為了博眼球、衝流量，各憑本事，有人依本身專業、敘述等能力成為百萬Youtuber，也有人「劍走偏鋒」，以「髒話」、「抄襲」或信口開河、語出驚人、做爭議性行為等方式，吸引一票粉絲追隨，更有「網紅」刻意憑藉自身影響力，以不實事實進行渲染，撕裂社會造成對立及傷害，其中，近期最矚目的正是「Linbay好油」自導自演案及愛莉莎莎質疑做票事件。

網紅們言行有爭議，會對粉絲尤其是年輕人，可能有潛移默化影響，令「受眾們」學習某種不正確的行為，或以為「這樣沒什麼」，簡單說就是「教壞囝仔大小」。

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盤點這些年，較為知名的網紅爭議事件，諸如：網紅Toyz販毒事件、網紅「超哥」當街痛毆Toyz案、網紅連千毅「直播主之亂」等，都曾引起社會關注；另有許多網紅，因踰越言論尺度，而觸犯妨害名譽罪，例如：「館長」陳之漢曾以不雅字眼辱罵藝人吳宗憲、網紅「勾惡」陳昱瑋曾誹謗連千毅在監獄「用嘴巴幫受刑人排毒」等。

除上述事件外，還有一些網紅為了政治目的刻意「帶風向」，例如：「Linbay好油」版主林裕紘在總統大選前，追打進口蛋爭議，隨後宣稱因此遭人恐嚇，引發藍白陣營砲轟民進黨政府搞「綠色恐怖」，怎料，事後案情大翻轉，檢警發現發文恐嚇的人，竟是其友人、中國國民黨黨工許哲賓，兩人竟涉嫌「自導自演」帶風向。

另一起案例是，總統大選後，愛莉莎莎在IG貼出多段「抖音」短片，聲稱是「監票團隊」所拍攝，質疑大選舞弊作票，引起軒然大波，被砲轟「對民主社會是嚴重的傷害」，即使政府努力澄清，仍在許多粉絲心中留下「不相信台灣民主選舉」的烙印。

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