求職詐騙害3命 2主嫌判無期》台版豬仔遭毒控 3.4坪擠33人坐著睡

士林地院昨天審結首波「台版柬埔寨」詐騙集團案；圖為第二波落網的集團首腦杜承哲。（資料照）

2023/11/23 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院昨天審結「台版柬埔寨」詐騙集團案，兩名要角被判無期徒刑。判決書提及多人受害的慘況，以及三名死者生前與眾人遭拘禁在僅三．四坪的房內，還被要求唱歌娛樂現場控員，或被以電擊棒電擊，且即使出現大小便失禁、持續吐血、小腿皮膚壞死等危及生命情況，仍未獲送醫急救，終致喪命遭棄屍荒野。

大小便失禁不送醫 吐血喪命棄屍荒野

判決理由提到，被拘禁在桃園中壢據點長達十一日的黃姓男被害人，須與另外卅二名被害人擠在三．四坪房間內，眾人只能以坐立方式休息；期間黃男還遭徒手痛毆、電擊棒電擊、持鋁棒或甩棍毆打等方式凌虐。

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黃男甚至被要求唱歌娛樂現場控員，還被錄製成影片，上傳至有詐團成員的Telegram群組；最終黃男因不耐暴行與長時間拘禁，去年十月想逃離時，從十一樓墜落至二樓平台死亡。

同被拘禁在桃園據點狹小房間的黃姓婦人，被控制長達一個多月，她亦被現場控員施以電擊棒電擊；因起居環境日趨惡劣、長期間承受身心壓力，去年十月間開始尿失禁、腹部明顯腫漲數倍、持續吐血，後來現場控員發覺，竟以錯誤的CPR、哈姆立克法施救，甚至灌奶茶想暢通呼吸道等，導致黃婦死亡。

還有林姓男子被拘禁十五日，他在浴室跌倒小腿受傷，引發兩側小腿皮膚壞死，出現不良於行、大小便失禁情形，控員不將他送醫，加上林男本身患慢性病，腿部傷勢惡化，還在三小時內被連續餵食三顆FM2，導致休克死亡。

士院指出，這三名被害人死亡後，屍體經詐團首腦「藍道」杜承哲、陳樺韋等人指示，由其餘共犯負責將黃男棄屍於南投縣水里鄉山區邊坡，黃女、林男則被棄屍在桃園龜山區山坡。

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