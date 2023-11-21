廠商勾結高雄資收廠技工舞弊 電腦動手腳偷磅 10年狂撈2.6億

高雄市環保局南區資源回收廠技工涉嫌勾結電腦廠商、垃圾清運業者，長期靠電腦作弊程式「偷磅」獲利，10年來海撈逾2.6億元。高市環保局增設地磅區監視器，全程監控廢棄物車輛過磅。（記者陳文嬋攝）

2023/11/21 05:30

〔記者蘇福男、陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局南區資源回收廠技工洪耀卿、前技工張凱敦涉嫌勾結電腦廠商、垃圾清運業者，長期靠電腦作弊程式「偷磅」獲利，十年來海撈逾二．六億元，高雄地方法院審結，涉案廿三名被告中，撰寫程式的黃海騰量刑最重判十三年，技工洪耀卿、張凱敦分別依圖利罪判刑十二年、十一年六月，均褫奪公權七年，另十人獲緩刑。

月薪3萬技工 住處搜出數百萬

技工洪耀卿（四十九歲）月薪僅三萬多元，檢廉卻在其住處搜出多只名錶、數百萬現金，且有賓士車代步；負責撰寫程式的黃海騰（五十六歲），把不法所得換成廿塊黃金，藏在台北住家天花板；另幕後籌劃的前技工張凱敦（四十五歲），則被發現攜帶一八○○萬元現金購買金條，企圖隱匿不法所得。

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黃男寫程式 20塊黃金藏天花板

判決書指出，許姓廢棄物清理業者找上維護地磅電腦系統的黃男，撰寫作弊程式植入地磅系統，再招攬其他業者加入，每次過磅可偷掉六至七公噸。資源回收廠技工張男發現後竟加入偷磅集團，還吸收同事洪男當內應，事後張男離職自立門戶繼續撈錢。

從二○一一年起環保局都未發現磅數異常，直到前年十月資收廠一名主管到地磅站查核才東窗事發。檢廉還發現，連彰化溪州垃圾資源回收焚化廠的地磅系統，也被黃男動了手腳。

高雄市環保局表示，已完成增設地磅區監視器、人員不定期輪調等多項改革措施；時任技工洪男已於去年二月解僱。

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