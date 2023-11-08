自由日日Shoot》最高行抓包 犯低級錯誤 北高行違法判決 12天兩起

北高行違法判決，12天兩起。（資料照）

2023/11/08 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕最高行政法院日前審理國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰TVBS新聞台一案，發現一審台北高等行政法院的合議庭，有法官沒參與言詞辯論，卻參與判決，嚴重違法；詎料不到兩星期，北高行又在另一件陸軍中士撤職案中出現相同錯誤，受命法官彭康凡還在辯論筆錄簽名時，自動「升格」簽成審判長。這兩起判決均被最高行認定法院一審組織不合法，當然違背法令，廢棄發回更審，引發法界熱議，直言這是「低級錯誤！」

離譜！受命法官自動「升格」簽成審判長

NCC因認為TVBS的凌虐新聞內容不妥，裁罰八十萬元，T台興訟抗罰，一審北高行判決駁回；T台上訴，二審最高行發現，一審參與言詞辯論的合議庭是審判長蘇嫊娟、陪席陳雪玉、受命魏式瑜，判決書卻寫審判長魏式瑜、法官陳雪玉、劉正偉，劉正偉未參與言詞辯論，竟參與判決，組織不合法，最高行十月十九日廢棄發回更審。

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無獨有偶，陸軍步兵訓練指揮部學生四大隊盧姓中士分隊長，因涉毒遭撤職一年，申請復職時卻被打回票，他打行政訴訟爭公道，一審北高行認為，盧員撤職或停役期限消滅後申請回役復職，陸軍司令部即應依軍士官任職條例審核是否符合復職要件，而非錯誤適用服役條例做成「免予回役」處分，判應予撤銷處分。陸軍司令部上訴。

最高行再度發現一審合議庭再度組織不合法，言詞辯論筆錄記載的合議庭為審判長楊得君、陪席畢乃俊、受命彭康凡，判決書卻掛名審判長楊得君、陪席周泰德、受命彭康凡，周未參與辯論卻竟參與判決，且彭康凡在辯論筆錄上於審判長欄簽名，而非楊得君，且卷內未顯示審判長因故不能簽名、須由資深法官簽名的理由。最高行於十月卅一日廢棄發回北高行更審。

北高行在短短十二天內被最高行抓到兩次相同錯誤，引發法界討論。一名法官說，言詞辯論是審理過程的核心，攸關心證如何形成，法官須參與辯論才有權做成判決，北高行連爆兩件辯論筆錄與判決法官不同人的離譜狀況，是難以想像的「低級錯誤！」

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