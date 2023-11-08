自由日日Shoot》律師︰可開發防呆告警系統 北高行︰製作筆錄錯誤將檢討

北高行違法判決，12天兩起。（資料照）

2023/11/08 05:30

〔記者吳政峰、張文川／台北報導〕台北高等行政法院審理案件時，出現言詞辯論筆錄與判決書正本記載的合議庭成員不同糗事，十二天內被最高行政法院抓包兩次。曾任法官的律師張道周表示，這種情形通常出現在法官請假、或書記官誤繕，他建議法官應當庭簽名，司法院也可開發資訊系統，一旦偵測到參與言辯與判決的法官名字不同時，應跳出告警訊息提醒。

北高行對於合議庭法官誤植的烏龍，回應表示，TVBS裁罰案的言辯與判決合議庭法官均為「審判長法官蘇嫊娟、法官陳雪玉、法官魏式瑜」，是書記官於製作判決正本時，誤載法官名字，合議庭發現後已立即裁定更正，併送上訴審；服役條例事件的言辯與判決合議庭法官亦始終為「審判長楊得君、法官周泰德、法官彭康凡」，言辯筆錄出席人員欄誤將陪席法官「周泰德」載為「畢乃俊」，是書記官製作筆錄時的錯誤，將另由書記官依法處分更正。

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北高行說，判決正本製作、言辯筆錄記載的行政疏失，通常是因合議庭法官更動時，書記官預作言詞辯論電子筆錄稿、或大量製作正本時，疏未詳細校對而產生錯誤，將深切檢討，建立防患機制，並加強教育訓練，以避免錯誤再次發生。

律師張道周說明，基於法官法定原則，原則須一案到底，但有時難免會請假，若告假日遇到言詞辯論無法出庭，則將交給代理人辦理，此時，基於直接審理原則，因為代理人已參與言辯，就須進行判決，不能再交還給原法官；惟書記官事後若沒注意到原法官並參與言辯，原法官也不察而逕自簽名，一連串的錯誤就會導致組織不合法的情況。

每次開庭後就簽名 降低失誤

張道周建議，法官無須等到全案終結才集中簽名，應於每次開庭後就簽，降低失誤，書記官與法官也要落實比對校正，司法院可開發防呆告警系統。

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