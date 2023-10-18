防駭之道︰增加密碼難度、整理管理層

雲林縣斗南消防分隊臉書粉絲專頁遭駭客入侵，上傳色情影片；該 粉專目前已下架。 （取自網路，本報合成）

2023/10/18 05:30

〔記者鄭旭凱、林旻臻／雲林報導〕雲林縣斗南消防分隊臉書粉絲專頁遭駭客入侵、上傳不雅影片，雲林縣政府計畫處資管科長林欣生表示，最可能的情形是粉專管理者帳號密碼遭到破解，而防止駭客入侵不能光靠臉書官方，最重要還是從自己做起，最基本是先增加自己臉書帳號密碼的長度和複雜度。

臉書嚴格執行防駭，為什麼斗南消防分隊臉書粉絲專頁仍遭駭客入侵、上傳不雅影片？林欣生表示，臉書再嚴格，如果民眾自己因為害怕帳號密碼記不住，總是使用自己電話號碼或生日等帳密，很容易遭到破解，要防止被駭客入侵，第一要務是設置長度和複雜度夠的帳號和密碼；第二個關鍵是粉專的小編群，通常有管理權限的小編會有好幾個人，這些人當中只要有一個人的帳號密碼被猜中就會被駭；第三點則是要定期審視擁有管理權限者小編，有些人已經離開群組的管理層，但其管理權限卻沒被刪掉，久而久之就容易成為破口，建議擁有管理權限的小編群至少一年要整理刪減一次，才能防止被駭。

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另外，針對公部門及民間臉書粉專如何進行資安管理，資安專業人員廖致緯表示，臉書社群網站實施嚴格的身分驗證和授權程序，包括多因素身分驗證和強化的密碼政策，以確保只有授權用戶可以訪問系統，其次，臉書社群網站定期更新其軟體和應用程序，這也有效地防止了駭客利用已知的漏洞進行攻擊。

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