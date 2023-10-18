被駭！斗南消防分隊 粉專淪情色網

雲林縣斗南消防分隊臉書粉絲專頁遭駭客入侵，上傳色情影片；該 粉專目前已下架。 （取自網路，本報合成）

2023/10/18 05:30

無法刪 管理權限遭移除 向臉書檢舉才下架

〔記者林旻臻、鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣消防局斗南消防分隊臉書粉絲專頁十六日晚間驚傳遭駭客入侵，並上傳多段色情影片，外籍女子穿著清涼裸露，對鏡頭搔首弄姿，由於分隊管理員權限被駭客移除，當下無法立即刪文，隨即向臉書管理團隊提出檢舉申訴，已在十七日下午成功移除該粉專。

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斗南消防分隊臉書粉絲頁成立於二○一五年，原有一千四百多名粉絲，十六日晚間約八時左右，疑遭不明人士置入多則不雅影片，看到的民眾都相當傻眼，在貼文底下留言戲稱，「炎炎夏日，天氣太熱，防中暑宣導」、「什麼情形？被盜帳號了嗎？」，不少網友得知消息後，更「慕名前來」打卡留言，粉專一夜之間增加許多粉絲追蹤。

臉書帳號無異常登入 已報案

臉書防止駭客認證相當嚴格，為何還會遭到入侵，雲林縣消防局資安小組組員劉建志表示，各消防分隊的臉書粉絲專頁管理員都有造冊，斗南消防分隊有三名管理員，管理權限全遭駭客移除，經檢查臉書帳號均無異常登入問題，目前資安處理小組正追查當中。雲林縣政府計畫處資管科長林欣生表示，最可能的情形是粉專管理者帳號密碼遭到破解，只要其中一位管理者所設的帳號密碼過於簡單遭到破解，就會遭到駭客入侵。

雲林縣消防局表示，第一時間就發現臉書粉專遭盜用，但卻無法刪文，也無法取回粉專管理權限，只能向臉書管理團隊提出檢舉申訴，呼籲有追蹤該舊臉書專頁的粉絲取消追蹤並協助檢舉，目前已向斗南警分局報案，也建立新的斗南消防分隊臉書粉專，以持續辦理防火防災宣導工作。另外，也要求各分隊遵守資通安全管理法，未來將加強各臉書粉專管理員資安教育訓練，避免類似情形再度發生。

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