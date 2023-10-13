抄鑽石大樓整合銷魂窟／逮首腦華西街幫角頭

艷名遠播的鑽石大樓。（記者劉慶侯翻攝）

2023/10/13 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華區艷名遠播的淫窟「鑽石大樓」，在華西街幫角頭「阿足」陳明傑強勢整合下淫名更熾，他還將多名賣春的越南女子納入自己「麾下」充當女友，協助發展事業，陳每個月就可抽上百萬元皮肉錢，北市萬華警分局前日發動近年最大一波掃蕩行動，逮獲陳男及七名圍事，和三十一名台籍與外籍賣春女郎，均依法究辦。

逮三十一名多國賣春女

位於北市康定路的鑽石大樓，因地處萬華區昔日風化區和特種營業場所，七、八年前在應召站籌劃下，被逐步吃下許多待售樓層戶，改為台式一樓一鳳的賣淫地點。近年應召站更以觀光名義招攬來自泰、越、印的賣淫女，現場宛如小型「聯合國大樓」。

請繼續往下閱讀...

鑽石大樓因艷名，加之各應召站背後勢力摻雜，以及警方不斷的清剿黃賭毒政策，以致原盤踞的「龍山寺口」角頭日漸淡出。近年各黑幫覬覦黃色產業帶來的龐大利益，虎視眈眈。

混跡華西街幫的四十三歲陳嫌，兩年來憑藉地緣關係逐步進行角頭整合，慢慢吃下「鑽石大樓」，承租五十間套房。

在陳嫌強力圍事下，去年間竹聯幫明仁會新店陳姓分會長，藉口小姐服務不好趁機滋擾，也試探圍事實力，結果立即遭圍事的范男毆打，陳事後持瓦斯槍朝范的頭部射擊，所幸未有大礙，陳行凶後逃逸。

萬華分局等百名執法人力，前晚十時前往鑽石大樓掃蕩，當場逮捕陳嫌、七名圍事，以及三十一名國內外應召女郎，包括四名台籍、一名印尼籍、廿六名越南籍，另有十名酣暢淋漓的嫖客。

每月抽上百萬元皮肉錢

警方表示，被捕的賣春女中，有十多名逾期、逃逸的越南籍妹，均是利用觀光或工作來台，隨即投入應召集團。而陳嫌「以夷制夷」，將貌美年輕的越南妹納為「禁臠」。尤其有名貌似港星「小龍女」李若彤的阮女，至少為他仲介逾十女入台。

警方調查，每名應召女郎依外貌和身材及素質，每接一個客人收取一千五百元至二千元，陳嫌則抽取七百元佣金，其中，有應召妹每天最多接客十五人，故陳嫌每個月光抽成就可賺取上百萬元皮肉錢，獲利驚人。

酷似港星「小龍女」李若彤的阮姓越南妹（左），不僅為陳明傑（右）生下一子，還幫他仲介逾十名同鄉入台賣淫。（取自臉書，記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法