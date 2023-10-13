越南李若彤 躍升夫人指揮賣靈肉

似港星「小龍女」李若彤的阮姓越南妹，不僅為陳明傑生下一子，還幫他仲介逾十名同鄉入台賣淫。（取自臉書，記者劉慶侯翻攝）

2023/10/13 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警方掃蕩「鑽石大樓」，逮捕經營色情的華西幫角頭陳明傑，也意外查出陳嫌有著「自肥條款」，只要看上的外籍賣春女便納為「後宮」、「禁臠」。其中有名阮姓越南妹，美貌直逼港星「小龍女」李若彤，成了角頭的女人，還為角頭生下一子，備受寵愛。

幫角頭產子 備受寵愛

警方調查，陳嫌所經營的大型應召站，主要來源鎖定越南籍女子。其原因在於越南女子以觀光、求學名義來台容易，即使有時受限為短期入境，對於應召站而言，仍然是「貨源不短缺」。

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警方調查，陳嫌在引入的眾多越南籍賣春女中，有時會「擇優而適」，做為自己的伴侶，不僅易於控制對方，也可以利用對方持續性為他招攬同鄉來台，投入應召站工作。

警方表示，約二、三年前，陳嫌在眾多寵愛中，發現阮姓越南妹容貌艷麗，身材也一級棒，更是應召站的超級紅牌。

他驚為天人下，索性把阮女納為自己的「寵妃」，雖然阮女是以觀光名義來台，但早已逾期居留，因此，經常可見陳男帶著阮女四處遊玩逛街，對方也為他生下一子，並不時在臉書上秀恩愛。

逾期居留 將遣送回越南

不過，隨著此次阮女的落網，她的逾期居留身份也曝光，移民署已將阮女暫時收容再予遣送，幾年內將不得進入台灣。

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