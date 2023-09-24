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屏東工廠大爆炸／廠方挨轟疏散慢 致消防涉險衝火場

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2023/09/24 05:30

員工指主管第一時間只要求停工 直到消防車抵達才要大家逃生

〔記者吳仁捷、蔡清華／綜合報導〕明揚國際屏東廠大火奪走七名勇消與民眾的性命，以及近百人受傷，事發時人在工廠內的一名受傷男員工，昨天憤憤不平地說，事發時他在二樓產線作業區與同事工作，爆炸前已聞到從一樓倉庫區燃燒上竄的嗆鼻濃煙味道，不久聽到公司廣播，要求同事集中乾粉滅火器，主管要求他們停工，往另一區疏散，但完全沒有要大家逃生的指示，直到聽到消防車抵達的聲音，以及廠內斷電後，才有人喊著要他們逃生，但已經錯失黃金逃生時機，大家還沒跑到門口，就發生威力猛烈的爆炸，很多人都被炸傷；他痛批廠方未第一時間要大家逃生，才造成重大傷亡。

基層消防人員也說，由於廠方第一時間只考量要自行撲滅火勢，以致消防人車抵達時，獲知火場內疑有多人受困，初步從廠商處取得內部「物質安全資料表」，確認應採乾粉滅火後，已無暇再多做判斷，第一批人員就涉險進入火場搜救，結果遇上大爆炸；一名消防人員說，若廠方把握住第一時間提醒逃生，員工都完成疏散，怎會發生如此慘重的事故。

該名幸運逃出的員工受到輕傷，他說，濃煙竄上二樓前，應已在一樓倉庫悶燒一陣子，幹部都有在處理，倉庫有粉塵、香蕉假莖纖維等原料，他懷疑因混雜過密而導致失火；濃煙驚動警報器後，課長要求二樓的同事快找乾粉滅火器滅火。此外，幹部起初僅要求疏散到二樓的對面區域，後來見苗頭不對，才要大家往樓下疏散，但還來不及跑到門口就發生爆炸。

一位資深消防隊官分析，廠方未於火警第一時間將員工撤至安全處，可能有延誤疏散之責，以致消防隊須涉險進入火場搜救人命，造成消防員嚴重死傷。他說，火災發生後務必第一時間疏散人員到戶外空曠、安全處，但多數廠商擔心失火影響工廠營運、名聲，多命令由員工初期滅火，失敗後才要疏散，往往已延誤時機，此時若逃生通道又受阻，勢必傷亡遽增。

退避、調查及資訊權 消防保命三權

二○一九年消防法修法，將消防員的退避權、調查權、資訊權等「生命三權」入法，如果現場沒有人命危害之虞，便能執行「退避權」，可不執行危險性的救災行動。

另一資深消防員表示，消防人員搶救內有合金原料的工廠火警，要格外小心，以鈦合金為例，看似不可燃，卻包藏致命的危機，當火場溫度達到合金的燃點，高溫燃燒威力將是又烈又猛，若企圖射水滅火，水氣會瞬間產生化學助燃反應，會使大火一發不可收拾。

屏東產業園區的明揚國際科技公司工廠22日爆炸起火造成慘重傷亡，4名消防員不幸殉職，消防署、各地方消防局昨紛紛將官網改成黑白介面，為殉職消防員獻上致敬與哀悼。（圖：取自臉書，文：記者鄭景議）

屏東產業園區的明揚國際科技公司工廠22日爆炸起火造成慘重傷亡，4名消防員不幸殉職，消防署、各地方消防局昨紛紛將官網改成黑白介面，為殉職消防員獻上致敬與哀悼。（圖：取自臉書，文：記者鄭景議）

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