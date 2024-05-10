法官傻眼！手搖飲老闆幫剃毛、侵入「喬子宮」 4女員工都感謝他

高雄一名15歲少女下體發炎，被自稱留美醫的飲料店老闆幫忙擦藥、喬子宮。（情境照）

2024/05/10 10:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄三民區開設手搖飲店的張姓男子，向店內打工的女員工表示自己曾在美國學醫，並取得婦產科醫師執照，可幫忙治療婦科疾病，店裡的女員工有人下體發炎，拜託張男幫忙擦藥，也有懷孕女員工下體分秘物過多，被張男剃毛，更有未成年少女被張男用手指侵入下體「喬子宮」，但被侵犯的女員工都不覺得受辱，只有一名打工少女接受張男治療尿道發炎後症狀未解，被家人帶去醫院後報警，法官依妨害性自主罪判張男徒刑3年6月。

判決指出，在飲料店打工的15歲少女小詩（化名），2021年4月底被家人帶去醫院治療尿道發炎時，向醫生坦白自己跟店內女同事在清明連假去海邊玩，回來兩天後就發炎，當時曾拜託張姓老闆幫她擦藥，老闆還「很好心」用手指侵入下體「喬子宮」，但狀況一直沒有改善，才趕緊前來就醫。

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醫生和家人聽到少女的話大吃一驚，直覺小詩受辱被欺負，但小詩不以為意，一直說他老闆很厲害，曾在美國學醫，並取得婦產科醫師執照，大人們一聽就知道是騙人的鬼話，連忙帶小詩去警局報案、驗傷。

高雄地院審理時，張男否認侵犯小詩，還說自己沒有說過曾在美國學醫，也沒有取得醫生執照，而是他在美國念書時，對醫學很有興趣，自學過很多醫學知識，本來想報考美國大學醫學院，但因學費很貴，當時家庭出了點狀況，無法支付高額學費才作罷。

張男還說，當時是小詩下體發炎，她請店裡的女員工擦藥，但沒有人要幫忙，小詩才來拜託他，自己沒有侵犯過小詩，也沒有用手指喬子宮；法官傳喚店內3名女員工作證，女員工竟異口同聲支持老闆，一名女員工說自己懷孕時下體分泌物過多，是張男幫忙剃毛避免感染；另名女員工也說自己下體也曾發炎感染，是張男幫忙擦藥才改善，甚至大部分女員工都說，曾脫光上半身露出胸部，讓張男指導她們如何按摩讓胸部長大，但她們都不覺得自己被張男侵犯，反而感謝張男願意解決她們最私密的問題。

女員工們也證實張男說詞，4月初時小詩下體發炎，確實沒人想幫她擦藥，才拜託張男幫忙；女員工們的說詞讓法官傻眼，但法官抽絲剝繭，發現小詩在4月底就診時，曾說自己被張男擦完藥、喬完子宮不到一個禮拜就去醫院看病，可見女員工作證的時間和小詩被侵犯的時間並不相同，加上張男根本不懂醫學和藥學，連自己幫小詩擦的藥具有何種成份和療效都不曉得，顯見是施用詐術對少女做出侵犯行為，因此依成年人故意對少年犯強制性交罪判徒刑3年6月，可上訴。

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