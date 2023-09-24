SOP對比快重要 資深消防：實務只能先衝

爆炸威力，連消防車也嚴重毀損。（屏縣府提供）

2023/09/24 05:30

很難抵擋民眾期盼快來的壓力 有人認為難有標準作業流程

〔記者蔡宗憲、蔡清華／綜合報導〕明揚科技公司的屏東工廠發生氣爆大火，釀成十四名消防人員傷亡，因消防隊員進入火場瞬間就遇到不止一次的爆炸，引發外界對進入火場救人救災SOP（標準作業程序）的關切。消防署官方的「搶救化學工廠火災安全指導原則」，強調「處理『對』比處理『快』」更重要，不過有資深消防隊員感嘆，遇到情況緊急時，通常都只能先衝；另有消防專家認為，實際上「消防救災沒有SOP」。

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「搶救化學工廠火災安全指導原則」提到，化學工廠火災的危害，主要在於存放大量化學物質，這些物質包括可燃性氣體及蒸氣、易燃性物質、禁水性物質及氧化性物質等化學品，可能使火災快速延燒、爆炸，甚至有毒物質外洩危及消防人員及周遭民眾生命安全，火災搶救時一定要優先掌握化學品存放情形、火災燃燒位置、起火燃燒物性質及燃燒範圍等，以利研判火災情勢及研擬適當搶救作為。

此外，搶救化學工廠的第一線現場應變人員，不宜貿然進入救災，須先保護本身安全，迅速評估現有資源，若可先行消弭，可做第一時間應變，無法則先行撤離並進行初步隔離，通報相關單位支援。

以上流程皆在確保救災人員本身須先做好自保，雖立意良善，但實務上，「SOP難以抵擋民眾期盼『快來』的壓力」；經驗顯示，消防人車抵達現場，還在佈水線時，民眾就焦急要求「趕快噴水」，有人受困更是驚急地催促「快去救人」。

一名資深消防隊員說，大家都受訓知道化學救災「對」比「快」重要，以此案來說，已掌握廠區化學物質，準備正確的滅火裝備，消防隊員進入搶救並沒錯，無奈難以掌握現場可能有其他人員灑水或其他引發塵爆的狀況。

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