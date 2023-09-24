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首頁　>　社會

心疼帥兒 賴俊儒父求檢別解剖

賴俊儒。（取自臉書）

賴俊儒。（取自臉書）

2023/09/24 05:30

施寶翔稚兒才六歲、四歲 家人不敢告知死訊

〔記者黃佳琳／屏東報導〕屏東明揚國際高球工廠大火造成百人傷亡，殉職勇消陳柏翰的母親無法接受愛子過世，強忍悲痛導致身體出現不適，由屏東市長周佳琪安排座車，送她去醫院休息；另名罹難消防員賴俊儒的父親，拜託檢方不要解剖愛子的遺體，他悲泣說：「兒子很帥、很帥，這刀再割下去，很痛，是二次傷害、三次傷害！」

曾在基隆消防局服務的陳柏翰，在同事眼中是個樂觀開朗的大男孩，身高一百九十公分的他，還被取了個「百九」的綽號；當不幸消息傳來，曾經共事過的同事深感不捨，對他喊著：「柏翰，任務結束了！」

家人指出，陳柏翰有一個論及婚嫁的女友，他為了照顧媽媽，特地請調回南部服務，沒想到一場災變天人永隔，讓他的媽媽和女友承受巨大悲痛。

前晚首位被發現不幸罹難的消防員賴俊儒，家屬一度無法指認，後來靠著他衣服上的名條及身型特徵，才得以確認身分；昨天一早賴父被通知到屏東市立殯儀館採集DNA時，希望檢方不要解剖愛子的遺體，被刀子割下去，會很痛。

另名罹難消防員施寶翔的岳母說，施寶翔的兩個孩子才六歲和四歲，平時跟爸爸感情很好，前晚傳出救災失聯消息後，家人都不敢跟孩子說，昨天週六要補班、補課，仍然瞞著父親已不在人世的訊息，讓孩子們正常去學校上課，「真的不敢想像，孩子們知道爸爸死了，會有多麼傷痛」。

施寶翔。（屏東縣消防局提供）

施寶翔。（屏東縣消防局提供）

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