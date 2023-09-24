進火場10公尺 喊撤瞬間炸飛／沒噴水、來不及用滅火器就遇炸

屏東科技園區明揚科技公司前晚氣爆起火，至昨晚近10時才撲滅，一場火燒了28小時。（記者李惠洲攝）

2023/09/24 05:30

〔記者羅欣貞、蔡宗憲／屏東報導〕明揚大火釀重大傷亡，一度傳出警消入內射水灌救引發更大火勢，但受傷昏迷的小隊長陳文川昨天甦醒後，重建現場狀況，證實「未噴水，且來不及使用乾粉滅火器，就爆炸了」。

裝備都還沒用 狀況來的快又猛

屏縣府轉述陳文川說法，指廿二日下午五時卅一分接獲報案後，五時四十二分抵達現場，廠商提供「物質安全資料表」給現場消防人員，就已確認是化學物質洩漏，需用乾粉滅火，接著著裝從側門進入搶救，但五時五十九分消防人員持滅火器進入，發現火勢煙霧瀰漫，進入火場不到十公尺，帶隊指揮官便下令立刻撤退，但撤退途中，瞬間發生爆炸，當時水線和滅火器等裝備都還沒有使用，狀況來的又快又猛。

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消防局長許美雪指出，根據現場同仁表示，消防員進去後先發生一個小爆炸，當時就以無線電喊「撤出來」，但還沒來得及撤出，就發生大爆炸，時間非常快，包含屏二、屏東分隊共十一人進入，首批進入的七員受到最大衝擊。

屏縣府昨也公布三段影片，一段是屏二分隊兩名消防員著裝完畢，站在工廠側門口準備進入時，廠房就突然爆炸，向外噴出大量白色煙霧；另一段是消防車的行車紀錄器，消防員抵達不久後就發生爆炸，四處飛散的物品猛然砸向消防車，爆炸瞬間的影像十分驚人；還有一段是災後的空拍機拍攝影像，整個廠區仍黑煙直竄持續悶燒，宛如戰後廢墟慘不忍睹。

縣府表示，廠方報案時表示，工廠冒出濃煙，疑有化學物品洩漏，陳文川小隊長等人抵達時，廠商有提供安全資料表給消防隊，記載廠區有環己烷、異構烷烴、架橋劑等物質。

由於當時是冒著白煙，消防弟兄為謹慎起見，先帶著乾粉滅火器進入，想先觀察化學物品的洩漏情形，不料濃煙愈來愈大，一行人正要撤退時，瞬間發生爆炸，殉職消防員的遺體大多距門口約十公尺，顯示進入沒多久就發生事故。

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