詐團濫用社福團體帳戶設局誘騙民眾個資 今年已約50人受害

刑事局。（記者邱俊福攝）

2024/05/11 16:17

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團為騙取民眾帳戶、身分證等個資，近期透過IG等社群軟體，散發私訊，謊稱被害人中獎，獲得寵物用品、購物金等獎品，但要領獎需小額捐款到社福團體帳戶，只要被害人依指示捐款，則會以須提供匯款頁面及個人資料截圖等確認為由，騙取個資，遂行不法。刑事局初估，今年已有約50人受騙，今天呼籲民眾小心。

刑事局表示，這些民眾被騙的個資可能被利用，變成詐團的人頭帳戶，而這些社福團體的收款帳戶出現多筆相同數目的不明小額捐款，不僅造成社福團體困擾，其收款帳戶亦有被列為警示帳戶的風險。

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現已有發現臺灣石虎保育協會、台灣認知功能促進協會、台灣關爱之家協會、瑞智社會福利基金會、幼幼慈善基金會、台灣樂作創益協會、伊甸基金會、第一社會福利基金會、富邦慈善基金會、婦女救援基金會、普仁青年關懷基金會等多個團體受害。

案例中，今年初，一名黃姓女子在社群軟體IG，收到一寵物粉專私訊稱其中獎，只要支持公益捐款188元至某動保團體，即可獲得獎品，並將該動保團體收款帳戶提供給黃姓女子。

黃女為獲得獎品，便依指示匯款188元，並將匯款頁面及個人資料截圖傳給該粉專，後因黃女遲遲未收到獎品，打電話至該動保團體詢問何時能領取獎品，經動保團體人員說明無辦理此抽獎活動，方知遭到詐騙。

刑事局強調，謊稱中獎是詐騙集團常用的詐騙手法，這次類型有別以往是要求民眾繳交手續費，以領取獎品，是以要求民眾捐款至指定帳戶，並提供證明的方式來騙取民眾個資，這類手法除造成民眾個資危害外，也影響社福團體運作，相當惡劣。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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