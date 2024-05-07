郭哲敏交保檢抗告成功 今重開羈押庭

「八八會館」負責人郭哲敏（中）交保，檢抗告成功，新北地院今日下午重開羈押庭。 （資料照）

2024/05/07 05:30

高院：有逃亡、勾串證人之虞 法界︰郭交保恐再次潛逃

〔記者楊國文、王定傳／台北報導〕引爆檢警出入爭議場所的「八八會館」負責人郭哲敏涉地下匯兌洗錢兩百一十七億多元，案發後逃往國外，後被押解回台。檢方起訴後，新北地院竟裁定五千萬元交保，郭的親信張旭昇僅以卅萬元交保，檢方不服提起抗告，高等法院認定，郭、張均涉犯銀行法重罪，且有逃亡，勾串共犯、證人之虞，昨撤銷原裁定，發回更為裁定。新北地院訂今（七）日下午重開羈押庭。

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郭哲敏（四十歲）涉經營博弈網站、洗錢、詐欺等罪，去年八月被檢警從泰國解送回台，並遭羈押禁見，新北地檢署將他起訴，但移審後獲五千萬元交保，須配戴電子腳環八個月，不得對證人及張旭昇實施恐嚇、騷擾等行為，張旭昇僅以卅萬元交保，兩人均被限制出境、出海、住居。

因郭哲敏在此案爆發後，即逃往國外，此交保裁定一出，引發法界人士愕然，質疑此舉無異縱虎歸山，郭恐再次畏罪潛逃。

新北檢不服裁定，迅速提起抗告，指郭哲敏是地下匯兌首腦，還是通緝到案，有逃亡事實，而且郭、張的國內外資產雄厚，有極大機會潛逃，加上原裁定已認定此案有四十多位證人，仍待傳喚到庭作證，郭、張都有勾串共犯或證人之虞，仍有羈押必要。

高院裁定指出，郭、張涉犯銀行法「非法經營國內外匯兌業務」等罪且罪嫌重大，乃最輕本刑五年以上徒刑之罪，且有逃亡事實，及勾串共犯、證人串證之虞，而且本案尚有多名證人有待調查，張更曾對證人實施私行拘禁及傷害，經判決有罪確定的「前科」，新北地院原裁定未具體說明何以郭、張遵守交保條件，即可達到羈押所欲達成避免串證的目的，因此檢察官抗告有理由，昨撤銷原裁定，發回新北地院更為裁定，不得抗告。

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