股市發燒！中市議員黃佳恬肖像遭詐團盗用 變名師「報明牌」

台中市議員黃佳恬的照片遭詐團盗用。（記者蘇孟娟攝）

2024/05/09 19:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國內股市交易熱絡，不少民眾進場投資，台中市議員黃佳恬近來屢被民眾追著要她「報明牌」，追問得知自己的照片被詐團盗用，化身名師報「潛力股」，她今天在議會緊急澄清，也嘆詐騙橫行，籲民眾提高警覺別輕易受騙。

黃佳恬說，近來有選民問她都買什麼股票，但她並未投資股市，細問後才知道她出現在一個投資LINE群組中，群組裡都是談論股票、投資，她甚至被化名「優優」在群組中「報好康」，還以「很多事情錯過就沒了」的話術鼓勵投資。

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「優優」用的大頭照就是她服務選民的照片，藉以取得民眾信任，擔憂有選民因此受騙，緊急澄清是照片遭盗用；黃佳恬指出，現在網路社群平台隨處可見詐騙的釣魚廣告，假冒名人在社群平台誘騙民眾加入LINE投資群組更是防不勝防，要求警察局在第一時間讓假冒帳戶停用並抓到源頭，以遏止網路詐騙歪風、保障民眾財產與人身安全。

黃佳恬也提醒民眾，切勿輕易交付財物或個人資料等相關資訊，避免遭到詐騙，如有疑慮請撥打165反詐騙專線，維護自身權益。

台中市警察局李文章指出，電信新詐騙有很多態樣，以LINE通訊群組詐騙辦案困難度高，籲民眾留意LINE等網路平台的投資資訊，投資還是要循正常管道。

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