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酒駕慣犯酒測值高達1.14 辯只喝1罐啤酒「不可能！你嘎我騙！」

男子曾因酒駕被吊銷駕照和坐牢，但仍再因酒駕被逮，且酒測值高達每公升1.14毫克。（民眾提供）

男子曾因酒駕被吊銷駕照和坐牢，但仍再因酒駕被逮，且酒測值高達每公升1.14毫克。（民眾提供）

2024/05/11 16:34

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄吳姓男子（34歲）前晚騎機車行經旗津三路一處巷弄，因車尾燈未亮被員警攔查，並發現吳男渾身酒氣，當場測出酒測值每公升1.14毫克，讓吳男及員警都驚呼連連，吳男自稱「只喝1罐啤酒」，並直呼「不可能！你嘎我騙！（台語）」，警方亦查出吳男已是酒駕累犯，除曾因酒駕被判刑，駕照也被吊銷，此次再犯將再加重罰則。

鼓山分局旗津所指出，員警9日晚上7點多攔查吳男，吳男全身散發酒氣，但仍稱「沒有喝」、「沒有喝很多」，但經呼氣測試酒測值達1.14，即使吳男稱不可能並否認喝酒，仍因酒測值超標被依刑法公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

據了解，吳男被抓到酒駕次數至少3次以上，2022年曾因酒駕遭法院判刑有期徒刑6個月並入監執行，駕照也被永久吊銷，不過吳曾不知悔改，仍在酒後無照騎車上路，被攔下後，還小聲向員警示意「有人在看就歹看（台語）」，示意員警至暗一點的地方實施酒測。

面對酒測值超標且高達1.14，吳男還質疑酒測儀器壞了，但再怎麼不相信，也難逃法網，後續除了依無照駕駛舉發，酒駕累犯規定亦須加重處罰，被依涉及公共危險罪移送高雄地檢署偵辦，駕駛的車輛也遭當場扣牌並移置保管。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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