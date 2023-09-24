請調顧媽 百九陳柏翰未料遇劫

陳柏翰。（屏東縣消防局提供）

2023/09/24 05:30

從小立志當消防隊員 鍾吉垣也是寵女兒魔人

〔記者葉永騫、陳彥廷／屏東報導〕屏東殉職的四名消防隊員，都是年輕、優秀的精英，熱愛工作、勇敢勤奮，曾經帶領他們的屏東縣消防局災害搶救科長黃基峰紅著眼眶哽咽地說，四位弟兄救災、救護經驗豐富，自主訓練認真，發生意外讓人相當不捨。

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曾任屏縣消防第一大隊副大隊長的黃基峰說，卅三歲賴俊儒家中開五金行，他熱愛工作，原計畫下月初就要與英國籍的新婚妻子去瑞士度蜜月、明年二月辦婚禮，沒想到發生這個意外，讓以他為榮的父母親傷心欲絕，妻子更是不知如何是好，不相信那麼好的一個人就這麼沒了；賴父說，兒子常說防護衣等消防設備太老舊了，用來救命的消防裝備，真的應該好好改善。

卅七歲施寶翔在隊內擔任教官，對後輩及同仁都相當照顧，細心教導軍刀鋸等破壞器材的訓練，傳授自身豐富的救災歷練，面臨災害現場時，如何確保自身安全，沒想到經驗如此豐富，竟然遭遇意外，他的一對子女才六歲、四歲，丈夫意外離世，施太太難以接受。

卅二歲陳柏翰，是非常開朗的大男孩，工作認真，到火場很盡責，經常衝第一個，他常和施寶翔一起出任務，曾獲屏縣消防局一○九年度榮譽榜，詎料施、陳竟雙雙殉職。

卅八歲的鍾吉垣，從小立志當消防隊員，屏東高中畢業就考上消防隊，效法舅舅從事熱愛的消防救災工作，他十分重視家庭，非常寵愛女兒，驟然離世讓家人極為心痛。

鍾吉垣。（屏東縣消防局提供）

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