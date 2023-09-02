浮報採購詐1769萬 宜蘭縣衛生局臨時人員貪污起訴

宜蘭縣衛生局臨時人員超額採購禮券變賣，被依貪污治罪條例起訴。（記者蔡昀容攝）

2023/09/02 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣衛生局臨時人員游志僥因沉迷線上博弈，加上投資比特幣失利，藉由職務之便，浮報超商禮券採購數量，短短九個月間陸續詐得一七六九萬元禮券，打折變賣成現金，以償還債務及周轉；宜蘭地檢署昨天偵結，依貪污治罪條例起訴游男。

鼓勵治療 送病患超商禮券

游志僥於二○一五年起擔任衛生局臨時人員，他是衛生局「結核病／漢生病直接觀察治療執行計畫」的負責人，為鼓勵病患接受治療，並以超商禮券做為營養品的補助。

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起訴書指出，游男沉迷線上博弈賭博，投資比特幣也失利，急需資金償還債務缺口，見衛生局採購禮券有折數優惠，且交貨日和付款日有時間差，因而變造請購資料。

9個月送出32次不實請購資料

游男去年一月至九月間，共送出三十二次不實請購資料，有的在請購單上浮報個案金額，有的是虛構整筆採購，累積詐得一七六九萬元禮券。

沉迷博弈 禮券到手打折變現

游男以口頭或Ａ４紙張繕打、手寫方式，佯稱「時程緊急、請購單簽陳後補」，未經各科室簽核，就請採購人員下訂單；甚至從採購人員手上取得機關憑證等權限，自行登入政府電子採購網，向廠商下訂禮券。

游志僥取得禮券後，再以八六折至九二折價格，在臉書社團刊登轉售，換取現金，填補私人債務缺口。不過，虛構採購無法走核銷流程，游男為防被抓包，初期是以個人帳戶匯款給廠商。

廠商催款東窗事發 向廉政署自首

但財務吃緊的游男，將轉賣禮券所獲贓款用罄，無力再付款給廠商；有廠商去年九月發函向衛生局催款，游男見即將東窗事發，十月初向廉政署自首。衛生局考績會去年十二月決議開除游男。

檢察官昨偵結，依貪污治罪條例「利用職務上機會詐取財物罪」起訴游男，考量游男自首，建請法官減輕其刑。

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