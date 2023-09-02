衛生局螺絲鬆散 內控全失靈

宜蘭縣政府衛生局臨時人員超額採購禮券變賣，被依貪污治罪條例起訴。（記者蔡昀容攝）

2023/09/02 05:30

基層臨時人員隻手遮天 從公庫詐巨款

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣衛生局臨時人員游志僥藉職務之便，超額採購詐得一七六九萬元禮券。游男只是一名基層臨時人員，竟能瞞天過海、隻手遮天，從公庫中詐走巨款，縣府衛生局不僅督導不周，還被質疑多項關卡便宜行事，從填採購單到核銷，各環節失守，才會長時間無人發現異樣，讓游男得以上下其手，如入無人之境。

多項關卡便宜行事

縱觀全案犯案過程顯示，在案情爆發前，宜縣衛生局採購人員的機關憑證，僅由一人管理，承辦人可未經逐級陳核同意就以「時程緊急」為由先使用憑證下訂單，再後補訂購單，甚至採購、核銷未分開，且未落實不定期抽查的監督機制，以致游男有機會瞞天過海。

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「結核病／漢生病直接觀察治療執行計畫」是中央補助計畫，游志僥是計畫負責人，依程序，游男應當依據各鄉鎮市衛生所提出的個案清冊，計算禮券補助數量及金額，再填具需求單，向行政科採購人員請購。

採購人員持有採購帳號、密碼及政府機關憑證，有登入政府電子採購網的權限，並製作請購單。請購單須經相關科室及首長逐級陳核之後，採購人員才能再登入採購網，向廠商下單。

廠商依訂單將禮券出貨給游男，游男應將禮券交給各衛生所簽收，發放給病患；游男取得簽收證明後，才能進一步跑核銷撥款流程，由公庫直接匯款至廠商戶頭。

游志僥沒有採購權限，但他變造請購金額，使採購人員誤信而下單，或以「時程緊急、請購單簽陳後補」為由，要求採購人員未獲簽准即下單；原採購人員退休後，游男更以老鳥之姿，從新任採購人員手中取得機關憑證，自行操作下單。

宜衛局：痛定思痛改進

縣府遭質疑，請購單明明要逐層審核，卻還是出包，採購人員還交出憑證給游男，根本是便宜行事，反映了衛生局螺絲鬆散，內控稽查機制失靈。

衛生局昨天表示，當時正值疫情期間，事務繁忙，確有疏漏，已懲處相關人員，並痛定思痛改進，現在機關憑證已改為由多人管理，承辦人須經主管同意才能使用，確保採購、核銷分離，並提高抽查採購案頻率，避免再次發生。

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