台男被通緝 成跨國毒梟首腦 傳動軸藏毒擬運台 台泰抄上億大麻

跨國販毒集團在汽車傳動軸內藏毒，企圖闖關入境。（記者邱俊福翻攝）

2023/08/20 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕卅四歲男子陳佑寧，犯下多件毒品罪遭通緝後潛逃出境，此後遊走東南亞多個國家，還召集一批和他一樣的台灣通緝犯組成跨國販毒集團，他自己成了毒梟首腦；陳男最近擬以「汽車傳動軸藏毒」手法走私毒品來台，我方接獲情資與泰國警方合作，前天攻堅泰國曼谷萊卡邦區一處民宅，起獲市價逾億元的十四公斤大麻與六百公克安毒，逮捕陳男、五名集團同夥和一名泰籍女子。

攻堅曼谷民宅 逮捕陳佑寧等多人

刑事警察局國際科表示，陳男近期花費一百萬元購買十四公斤大麻，以及廿三萬元購得一公斤安非他命毒品，在其泰國曼谷萊卡邦區的住所，將大麻和其中六百公克安毒藏在汽車傳動軸內，規劃利用空運走私毒品闖關入境。警方分析，依目前國內市場每公克大麻八千元、安非他命五千元計算，這批毒品黑市價逾億元。

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刑事警察局是在偵辦一宗毒品郵包走私案時向上溯源，發現幕後操控運毒的集團高層藏身泰國，立即與泰國警方共組專案小組偵辦；專案小組查出陳男是集團首腦，住在曼谷萊卡邦區一處住宅，前天上午前往攻堅，當場逮捕陳男與共犯廿八歲李姓男子，並從十七支汽車傳動軸內起出大麻和安毒。

17支汽車傳動軸 起出大麻、安毒

台、泰警方也掌握集團其他共犯行蹤，同日又在曼谷挽那縣另一處民宅逮捕曾姓共犯與其泰籍女友，以及同住的林男、朱男、陳男三人，四名落網的我國籍男子分因詐欺、毒品案遭我國發布通緝中，現場還查獲眾人吸食用的Ｋ他命、一粒眠、毒咖啡包等贓證物，到案者均被移送法辦。

犯下多件毒品罪被通緝潛逃出境的男子陳佑寧（右），涉嫌走私毒品被逮。（記者邱俊福翻攝）

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