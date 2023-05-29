強力掃黑 弘仁會幾乎滅會

竹聯幫弘仁會三蘆組長飯窪大輔涉嫌開槍找小弟頂罪被逮，落網還大聲辱罵員警，態度囂張。（記者吳仁捷翻攝）

2023/05/29 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕全國警方在雙北連環槍擊案後，強力掃蕩竹聯幫弘仁會旗下分會、堂口，其中挑起事端的中和組大哥「鯨魚」林京履、弘生組長簡維佑兩名大哥落網後，兩組幾乎消滅殆盡，殘存弘仁會三蘆組長飯窪大輔原想趁勢而起，也因涉及痛毆退會小弟、幫眾在據點打傷、恐嚇女住戶，上個月六天內二度被警方掃蕩，飯窪昨再因開槍找小弟頂罪被逮，恐也難逃滅會命運。

據了解，警方四月間雙北連環槍擊案，強力掃蕩為首的中和組林京履、弘生組簡維佑，四波掃蕩逐一瓦解兩組及為敵華山幫所有堂口、據點及成員；期間與中和組林京履同樣靠詐騙牟利的三蘆組飯窪大輔，認為有機可乘，想染指遭滅會兩組的勢力範圍。

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知情人士透露，飯窪大輔原在三重開設創世紀娛樂，從詐騙轉型網路賭盤、蓄積可觀財力，隨後從三蘆根據地，將勢力範圍延伸到台北市萬華艋舺，更於前年擔任青山宮爐主時達到高峰，成功整合當地弘仁會堂口順勢插旗；這次他也想故技重施，不但在弘仁會、華山幫開槍互嗆之際，也大膽在娛樂公司門口掛起氣球牆，喊話有膽來開，也宣示他是弘仁會旗下最有實力者。

但警方也緊盯飯窪及幫眾囂張行徑，上月二十二日蘆洲警方搗破弘仁會三蘆組多處據點，逮獲飯窪大輔等十嫌，飯窪等人涉及對想脫離幫派的高姓、陳姓二男收取高額「退會費」，押至公司據點持械痛毆；無獨有偶，飯窪經營的創世紀娛樂，被鄰居抗議長期擾鄰，到公司理論的女住戶反遭幫眾嗆聲「我弘仁會的」，幫眾推倒、恐嚇包圍女住戶，檢警獲報掃蕩、搜索黑幫據點，黑幫也積欠房東兩個月房租。

據了解，由於雙北警方強力掃蕩弘仁會，飯窪大輔與幫眾移出原勢力範圍，想把據點南移，但剛到新莊據點，就傳出開槍找小弟頂罪，一次就被消滅，道上預期，依據目前警方掃黑力道，乖張的弘仁會三蘆組終難逃滅會命運。

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