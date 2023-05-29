小弟指認 弘仁會大哥對自己人開槍

竹聯幫弘仁會三蘆組長飯窪大輔涉嫌開槍找小弟頂罪被逮，落網還大聲辱罵員警，態度囂張。（記者吳仁捷翻攝）

2023/05/29 05:30

飯窪不滿頂嘴開槍 流彈打幫眾小腿 教唆頂罪

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警新莊分局、刑警大隊昨凌晨到台北市一間摩鐵攻堅，拘提涉嫌開槍打中小弟、綽號「樂樂」的竹聯幫弘仁會三蘆組長飯窪大輔，台日混血的飯窪到案後否認開槍、教唆頂罪，還一副不在乎的態度，但因先前有在場小弟看不慣飯窪對自己人開槍，已向警方指證是飯窪開的槍，且頂罪的小弟陳泓立供稱開槍位置與彈著點也有出入，警方全案共逮獲十嫌，依槍砲條例、殺人未遂及偽造文書等罪嫌送辦。

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項男中彈 被丟包醫院

新莊警分局二十七日上午八時許接獲衛福部台北醫院報案，指稱廿歲項姓男子因槍傷被丟包醫院急診室前，子彈卡在右小腿，緊急開刀取出；專案小組展開追查，發現中槍者事先與同夥在新莊中港路一處新大樓內唱歌，兩小時內逮獲七名在場嫌犯，初步釐清為近來屢被警方查緝的弘仁會三蘆組大哥飯窪大輔當天與幫眾慶生，不滿一名小弟頂嘴，憤而朝地面開一槍，未料流彈射進小弟項男右小腿。

「槍手」供稱有誤 明顯是頂罪

警方查出，飯窪及在場小弟見狀，立即將中彈的項男抬下樓送醫，到院後丟包急診逃逸，辦案人員追查飯窪行蹤之際，當天下午五時許，廿四歲小弟陳泓立帶槍投案，由於已到案小弟中，有人供出是大哥開槍，加上頂罪的小弟陳泓立供稱他唱歌唱嗨了，在舞台前方對空開槍，與中槍項男的彈著點明顯有差異，明顯是替大哥頂罪。

飯窪被逮 大聲辱警態度囂張

檢警昨天凌晨一時許，持拘票到北市大同區一處摩鐵，逮獲飯窪及廿四歲傅姓女友，起出十三包毒咖啡包，飯窪與女友在床上被逮時，還大聲辱罵員警，態度囂張。

新北市警察局長廖訓誠重申警方「除惡務盡」立場，針對黑道幫派在轄區開槍滋事，絕對以最快、最強力道逮捕涉案不法分子、瓦解幫派組織。

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