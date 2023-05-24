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    自由日日Shoot》資訊戰測維安漏洞 成國安問題

    境外IP「詐彈」示意圖

    境外IP「詐彈」示意圖

    2023/05/24 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕對於來自境外IP、持續寄發假炸彈恐嚇信的恐嚇危安案，中華國土安全研究協會理事長汪毓瑋指出，從資訊作戰層面來看，這些恐嚇案就是要讓我國民眾感到不安全；以情報戰角度看，不單是以「欺騙」手法讓相關部門疲於奔命，還有用「誘引」方式來得知我國各相關處所維安上的漏洞。

    汪毓瑋表示，面對境外恐嚇案，不能只靠警察機關，這些境外駭客警方根本抓不到，應該提升由國安體系出面因應，比如透過各情報單位，針對相關網路資訊來分析、偵測，進一步達到主動預防目標。此外，相關處所也要落實常態、常規的資訊防護。

    至於我國眾多政府機關、大眾運輸單位及民間單位等，三天兩頭接到「狼來了」恐嚇信，我方是否每一件都要高度因應，有無減少社會成本的作法？警務單位一名反恐專家說：「一百件恐嚇案，一件是真的就完了！」由於恐嚇放炸彈地點往往是人潮眾多或重要場所，因此第一時間都採嚴謹做法因應，採取相關因應作為也較能安定人心。

    反恐警︰增加防護 當做維安演習

    此外，建議企業與機關透過這些「空包彈」恐嚇案，能找出自己設施與場所的弱點來增加防護，比如加設監視器、增加護欄或遮蔽等，找出容易發生危害處加以改善，讓弱點從面縮小成點；也可當做維安演習，以此訓練緊急應變，遇到類似緊急狀況該如何處置等。

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