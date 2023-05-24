自由日日Shoot》擋「詐彈」 刑局建議雙因子認證

境外IP「詐彈」示意圖

2023/05/24 05:30

類實名機制 防有心人散布假訊息、假恐攻犯罪

〔記者姚岳宏／台北報導〕近兩年來持續寄發恐嚇信件到我國政府機關、大眾運輸系統、多個景點等處的恐嚇危安案，初步調查寄信IP都在境外，追查難度高，由於恐嚇信大都寄到線上檢舉網頁、線上客服及電郵信箱，刑事警察局建議，可透過雙因子（電郵及電話）認證機制，填輸「驗證碼」後始能後續留言，可大幅降低「詐彈」事件發生。

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目前美、英、澳、加等國採用

刑事局指出，由於網路跳板、VPN技術不斷精進，已無法單以寄信來源IP作為對方真實位置；目前美、英、澳、加拿大等國規範，要通過「電子郵件」或「電話認證」等兩種以上工具驗證來達到「類實名」機制，才能賦予網路公民身分，避免過度匿名，讓有心人利用散布假訊息、假恐攻等犯罪。

刑事局研發科表示，所謂雙因子（電郵及電話）認證機制，即民眾在進行線上留言時，必須先登錄「電郵」和「電話」，透過機構本身建置的系統，主動發送通行「驗證碼」到所登錄的電郵、或以簡訊發送到電信門號，再填輸「驗證碼」，始能後續留言。

建立過濾黑名單、侵擾防堵機制

另外，各機構如提供單純電子郵件給民眾留言，也應建立過濾規則（黑名單、侵擾防堵機制），以提升犯罪者成本；刑事局觀察目前已建置類似機制的公私立機構，鮮少再出現假恐嚇、假訊息，不僅強化網路管理，也提升資訊安全環境。

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