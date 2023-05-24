自由日日Shoot》國安人士：密切關注有無介選

境外IP「詐彈」示意圖

2023/05/24 05:30

利用大選熱季 亂民心、打擊政府威信

〔記者吳書緯、蘇永耀、張文川／台北報導〕針對恐嚇郵件來自境外IP，國安單位表示，正密切關注，瞭解有無中共相關部門在幕後策劃，利用台灣進入大選期間的政治熱季，試圖擾亂台灣民心，打擊政府威信，進而達到介選目的；目前包含行政院國土安全辦公室的國安當局，對恐嚇事件都有所掌握，不過現階段則先透過檢警單位進行清查與偵辦。

國安人士指出，此類「詐彈」事件頻傳，對於公私部門都會有所壓力，一連串的事件也造成民眾恐慌，查處起來亦需耗費大量人力，但在網路無國界的情況下，面對境外IP的攻擊不可能做到滴水不漏，只能透過各種情資掌握徵候，防範於未然。

請繼續往下閱讀...

立法院內政委員會召委、民進黨立委莊瑞雄指出，幾週前已在內政委員會向警政署要求，處理應處此類案件的SOP要提交給內政委員會；他表示，面對來自中國的惡意作為，不能單方面苛責台灣政府，但破解此類狀況的方式不外乎科技偵測、科技巡邏以及防爆犬等。

民進黨立委王定宇表示，此類案件雖然發生在台灣，但也會影響到居住本地美、歐、日等國僑民，台灣雖然仍無法加入國際刑警組織（INTERPOL），但可透過相關平台機制與外國政府的協助，對相關犯罪嫌疑人發出通緝。檢方人士說，已對目前鎖定的中國籍張姓學生發布通緝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法