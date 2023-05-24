自由日日Shoot》境外IP犯案難查 中國不會交人／200詐彈恐嚇 中共擾台新招？

境外IP「詐彈」示意圖

2023/05/24 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國內持續發生來自境外IP的假炸彈恐嚇案，近兩年已兩百多件，警方研判是人在境外的中國籍學生張海川所為，據透露，中國公安已找到張男，他矢口否認犯行；我官方研判，中國不會將人遣送回台，不排除是中共背後主導唆使。台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪表示：「若是國家做的，就是準戰爭行為！」

官員︰中國公安找到嫌犯張海川 他否認

知情官員透露，我方循兩岸共同打擊犯罪機制請中方查緝後，中國公安已經找到張海川，張男稱恐嚇案與他無關；官員指出，該案是我國警方懷疑張海川所為，刑事單位接下來須先將證據提供給對岸，讓中國公安能依我方提供的事證偵辦，不過迄目前，我方掌握張男所為的證據到底夠不夠？是下一階段要面臨的問題。

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據分析，目前主嫌是張海川或另有其人不得而知，因為是中國人，我國在對岸沒有管轄權，中國政府也不會把人交給台灣，且若中國把人交出來，以後中國也可指控台灣某個人民犯罪，要求台灣把人交給他們，我方當然也不可能把人交給中國。重要的是看中國如何處理，以中國政府的效率，不可能抓不到人犯，如果一直沒有處理，「詐彈」事件持續發生，就不能排除是中共所為。

台灣安保協會副秘書長暨黑熊學院執行長何澄輝表示，這是中共對台騷擾恐嚇的新形態威脅，利用境外IP讓你查不到，中國也不會配合，讓你根本不知道是「個人行為」或「國家行為」。

我方應與國際同盟國家建立合作機制

何澄輝指出，台灣要有敵我意識，調查這種案件不能仰賴對岸「善意」或以為用道德訴求對方就會收手，我方應該與國際間價值同盟國家建立合作機制。

學者︰若是國家做的 就是準戰爭行為

「若是國家做的，就是準戰爭行為」何澄輝強調，由一個國家唆使犯案，不僅是犯罪，更是準戰爭行為，和恐怖主義一樣，且顯然利用漏洞，讓你難以調查是否有組織性或接受指令，藉此製造台灣社會恐慌。

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