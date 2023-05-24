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    自由日日Shoot》拆彈！ 檢警找突破點 降低負面影響

    炸彈恐嚇事件頻傳，警力巡查。圖 為示意圖。 （警方提供）

    炸彈恐嚇事件頻傳，警力巡查。圖 為示意圖。 （警方提供）

    2023/05/24 05:30

    〔記者錢利忠、張文川／台北報導〕近兩年持續來自境外IP的恐嚇郵件，警方收案數已達二百多件，高等檢察署昨邀請刑事警察局電信偵查大隊、調查局、台中地檢署及法務部代表召開跨機關會議，決議建立聯繫平台，協助偵辦機關分享情資，由刑事局彙整案件後交由檢方統籌偵辦。

    建立聯繫平台 彙整案件交檢方偵辦

    與會人士表示，目前仍鎖定中國籍學生張海川涉嫌，並持續依兩岸共同打擊犯罪協議機制通知中方約制及查緝；至於我方還有無其他有效的查緝作為，據了解，基於恐嚇案件是來自境外IP的攻擊，目前仍在找偵辦突破點。

    另外，無法排除全案也引發模仿效應的可能性，與會者說，聯繫平台建立後，有助偵辦機關彼此分享情資，電偵大隊也結合各縣市警局組成專案小組，藉由情資共享，縮短調查時間。

    高檢署表示，警方處理類似案件已經有豐富經驗，倘若研判恐嚇電郵來自境外，其動機可能是想讓執法機關疲於奔命或擾亂社會秩序，為避免擾民，警界會依其標準作業程序妥善應對及處理，不一定會封鎖特定區域或動輒全面清查，相關維護安全的巡查等行動會低調進行，將負面影響降至最低，不致影響民眾正常生活或降低偵查量能。

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