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大甲媽遶境聚眾鬥毆 警24小時逮回9人送辦

警方將涉嫌聚眾鬥毆人員帶回警局偵訊後，將移送台中地檢署。（民眾提供）

警方將涉嫌聚眾鬥毆人員帶回警局偵訊後，將移送台中地檢署。（民眾提供）

2024/04/15 23:15

〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽祖遶境昨晚回鑾在大甲區遶境時，發生2起聚眾鬥毆、傷害案件。警方為宣示打擊暴力犯罪決心，由大甲警分局會同台市警察局刑事警察大隊，在24小時內將涉案9人全部帶回，依違反刑法150條聚眾滋事及傷害等罪嫌，移請台中地方檢察署偵辦。

大甲媽回鑾發生2起聚眾鬥毆、傷害案件，大甲警分局獲報即由分局長謝建國指派偵查隊長陳宗凱成立專案小組，並由刑事警察大隊大隊長李明道指派刑大偵三隊長李振成、刑大偵四隊長林宏霖率員協助大甲分局共同偵辦。

警方於今天將在大甲區文武路與三民路口聚眾鬥毆、傷害的涉案人員陳男（30歲，鎮瀾宮宮廟團體金虎爺成員）、傅男（32歲，鎮瀾宮宮廟團體太子團成員）、莊男（30歲，金虎爺成員）、林姓少年（17歲，金虎爺成員）及關係人陳男（36歲）等5人等緝捕到案。

警方調查指出，該起事件疑因陳男踢倒擺設在香案旁的鞭炮，與現場的金虎爺及太子團人員發生口角爭執，遂引起鬥毆。

另一起發生在大甲區順天路321號前，黑衣男子遭毆案，警方也帶回涉案人林男（21歲）、謝男（23歲）、陳男（24歲）、吳男（23歲）等4人，經查該案係黑衣男子行經案發地點時，疑因人多擁擠與當地香案團體成員發生肢體碰撞，遂產生口角糾紛，進而引起鬥毆。

大甲警分局偵查隊在詢問兩案涉案人員後，將兩案犯嫌共9人分別依據違反刑法150條聚眾滋事及傷害等罪嫌，移請台中地方檢察署偵辦。

偵查隊長陳宗凱強調，警方絕對不容許任何暴力分子有危害社會治安及秩序等挑釁行為，針對該類案件警方必將強力執法，採強勢打擊以壓制犯罪氣燄，持續溯源查緝並依法究辦到底，希望大家都能自制、自愛，一起創造優質的宮廟遶境活動。

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