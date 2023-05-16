討不回30萬元翻臉 惡男圍毆前女友囚禁 警攻堅救人

陳男及友人圍毆賴女，並強擄上車。（記者陸運鋒翻攝）

2023/05/16 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕新北市四十二歲賴姓女子，因積欠四十三歲陳姓前男友債務，前天光天化日之下，遭到陳男等人持棍棒狂毆，還強擄上車至旅社囚禁，新北市警局新店分局獲報火速追緝，鎖定陳男位置，在六小時內破門攻堅，順利救出肉票，逮捕作案三人，依法送辦。

據暸解，陳男與待業中的賴女原為男女朋友，五月初因感情不睦分手，而二人交往期間，賴女曾向陳男拿了九萬元生活費，陳男則認為前後共拿了卅萬元，雙方對於金額認知差距過大，又因陳男多次聯繫不上賴女，就此埋下導火線。

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據悉，賴女前天上午七時許由劉姓友人從桃園市載往新北市新店新和街訪友時，被陳及四十五歲的宋男、卅四歲的郭男掌握行蹤，賴女一下車後，即遭陳、宋二人持棍棒圍毆，再強押上車離去。

警方調查，陳男等人先將賴女載往中和區換另輛租賃車，接著押往新店區某汽車旅館，十一時許又轉往永和區竹林路一處旅社藏匿，企圖規避警方查緝。

警方接獲劉男報案後，旋即成立專案小組展開追緝，調閱監視器鎖定嫌犯位置，於當天下午二時許前往旅社攻堅破門，成功壓制陳、宋及郭男三人，而賴女因遭到攻擊，導致頭部撕裂傷、牙齒斷裂、臉部挫傷，所幸意識清醒，送往醫院救治，仍在住院觀察中。

據調查，陳男等三人的職業是工人，皆有毒品及詐欺前科，陳男供稱因為氣不過，才找了宋姓及郭姓友人前來助陣，對於與前女友交往多久，辯稱已記不清楚，僅記得五月初時分手。警詢後，全案將陳男三人依殺人未遂、妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

警方逮捕3人帶回偵訊。（記者陸運鋒翻攝）

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