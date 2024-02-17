小王嘿咻人妻逾百次被抓包！凍未條「違約聯絡」要賠500萬

男與人妻嘿咻逾百次，簽下協議書承諾若再聯絡、會面將賠500萬元，卻又多次私下和人妻見面，高院判男子賠償綠帽夫500萬元。（情境照）

2024/02/17 09:15

〔記者楊國文／台北報導〕偷情代價高！餐廳老闆呂男與婦人外遇，不到半年發生上百次性行為，呂和戴綠帽丈夫葉男簽下協議書，承諾不再與婦人會面、聯絡，否則賠償500萬元，不過，呂男仍偷偷與婦人相約見面，被葉男提告求償，呂男辯稱和婦人是「偶遇」，但葉的未成年女兒證稱她和哥哥「看到他們走得很近」，哥哥還和媽媽吵起來，高等法院認定呂男違反協議，判決應賠償500萬元，可上訴。

葉男於2002年4月與妻子結婚，育有一子、一女。葉男從妻子LINE通訊軟體記事本、相簿等處，發現呂男明知妻子已婚，仍自2018年12月起與她牽手、擁抱、接吻、裸身合照等親暱舉動，並記錄自2018年12月25日起至2019年5月中發生性行為的時間、地點及次數，性行為總次數逾百次，追問妻子已確定她和呂男的姦情。

請繼續往下閱讀...

葉男稱，和呂男相約律師事務所簽訂協議書，呂男承諾不再和妻子有任何「會面」、「聯絡」，否則必須賠償500萬元。

不料，呂男未經他的同意，竟於2019年5月31日接聽其妻撥給他的電話，並於同年6月2日主動致電給妻子，7月間又被女兒看到呂男和妻子交談，已違反協議書規定，還導致夫妻離婚，訴請呂男賠償500萬元。

呂男辯稱，他是單方面愛慕葉妻，並未與她發生性行為，也未侵害葉男配偶權，簽協議書時，因律師未詳細解說內容，加上葉男又一直作勢恐嚇，迫於壓力才簽協議書，但法官不採信，判呂男敗訴，應賠償葉男500萬元。

呂男不服，上訴高等法院，呂男除了仍否認和葉妻發生性行為，並稱兩人簽協議書後的見面，純屬「偶遇」。

高院審理認為，律師證稱，當時是處理通姦行為的協議，他有說明協議書主要條款和意義、法律效果，也有向呂男確定有關賠償500萬元部份，兩造是自願在協議書上簽署。

葉男的未成年女兒則證稱，2019年5月27日以後，呂男和母親仍講電話聯繫和見面，並稱稱2019年7月某天晚上10時，她和哥哥都看到母親和呂男走在一起，且走很近，是「邊聊天、邊走路」，哥哥還很生氣將母親拉到旁邊問「為什麼還要和他（呂男）在一起」，2人吵很久。

高院綜合認定，呂男稱簽協議書遭葉男脅迫，並非事實，且和葉妻私自「會面」、「聯絡」等違反協議書的行為，判應賠償葉男500萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法