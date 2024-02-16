前大林鎮長黃貞瑜夫婦涉貪案 改判1年定讞得緩刑

前大林鎮長黃貞瑜夫婦涉貪案，二審均改判1年、緩刑3年，全案定讞。（資料照，記者曾迺強攝）

2024/02/16 18:20

首次上稿2017/09/07 21:11

更新時間2024/02/16 18:20

〔記者曾迺強、丁偉杰／嘉義報導〕民進黨籍嘉義縣農會總幹事黃貞瑜於大林鎮長任內，與任職嘉義縣政府新聞行銷科員的丈夫李豐全，被檢舉公務車私用案，一審判黃貞瑜1年8月、李豐全1年6月，案經上訴二審改判兩人各處有期徒刑1年，均緩刑3年，全案定讞。

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檢方起訴指出，黃貞瑜（34歲）與丈夫李豐全（37歲）以大林鎮公所的豐田1800CC環保稽查車，做為上下班代步交通車，申報油料費、汽車保養維修費，李調職至嘉義縣政府後，黃指示公所，將環保稽查車變更為鎮長座車，並供李上下班使用，2人自2013年1月至2015年2月間不法領取公款51萬餘元，涉嫌違反貪污治罪條例圖利罪。

嘉義地院一審審理後，認為2人觸犯公務人員假藉職務詐欺得利罪，為共同正犯，判黃貞瑜1年8月、李豐全1年6月。當時黃貞瑜受訪時說，「為6183元判2人共3年2個月，不可思議也不符比例原則」，將上訴捍衛權益。

全案歷經二審審理，台南高分院於2017年判決黃貞瑜與其丈夫李豐全公務員共同假借職務上之機會，故意犯背信罪，各處有期徒刑1年，均緩刑3年，並應均於本判決確定後6個月內各向公庫支付新台幣30萬元，全案定讞。

黃貞瑜於一審判決出爐時，發布聲明指出，自擔任鎮長以來，為讓公務執行順暢，長期將2部私家車與1輛宣傳車無償提供給公所，做為公務使用，「或許在這樣的環境下，讓李豐全產生公私分際不清，進而有後續爭議產生。」

黃貞瑜在聲明中說，這確實是不對行為，但絕非是意圖詐取公款，在法庭上也都一一呈現，合議庭以她共同詐取不法所得6183元，重判1年8個月有期徒刑，她完全無法接受，將上訴捍衛權益。

台南高分院撤銷改判原由，認為黃貞瑜夫妻將公務車挪作私用，逸出公務車使用規定，並持車隊加油卡核銷油料，而違背忠誠義務，並無原審認定詐欺得利犯行，原審未審酌李豐全已繳回油料不法利益6183元，量刑過重，兩人於原審及本院審理時坦承犯行，尚具悔意，因此另為適當刑度。

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