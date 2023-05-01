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    首頁　>　社會

    內湖槍擊案 助槍手偷渡 船長落網

    警方追查槍手行蹤

    警方追查槍手行蹤

    2023/05/01 05:30

    〔記者鄭景議、王定傳、劉禹慶／綜合報導〕王姓節目製作人遭槍手槍擊，警方在士林地檢署指揮偵辦下，四月二十八日由內湖警分局與刑警大隊持搜索票、拘票同步進行查緝，至新北市新莊、三重、土城、澎湖縣馬公市等處所，共計查緝十一名涉案犯嫌到案，也查扣子彈三十五顆、擦槍工具等證物，十一人雖沒有幫派註記，但參與人數眾多且製造斷點，顯示該案是經過非常縝密的計畫，絕非一般尋仇糾紛，應是與幫派牽扯且恐有龐大利益糾葛。

    警方追查槍手行蹤，發現他行凶前藏匿在新北五股，由六十八歲陳姓男子等五人提供住所及物資，行凶後由施姓、黃姓男子把機車推到彩虹河濱公園支線排水溝，台北市刑警大隊幹員追查槍手內湖作案後沿著堤外走到汐止，搭計程車到三重，換乘統聯客運到高雄，坐臺華輪到澎湖，再由澎湖搭船偷渡出境，沿途都掌握到監視器畫面。初步研判槍手由西嶼赤馬顏姓船長搭載出海，可能潛逃東南亞。

    涉案十一人對於幕後主使、與槍手關係等都三緘其口，口風甚緊，警方認為六十二歲陳男安排槍手搭船離境，涉案最深。

    警方清查這十一人背景，發現雖然都沒有幫派註記，但有傷害、妨害自由等前科，且牽涉案子大多與幫派糾紛有關，懷疑幕後主使者特地挑這些人協助槍手，就是為了製造斷點並與背後幫派切割。

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