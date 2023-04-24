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    自由日日shoot》壯男見死不救急逃 又去續毒趴

    警方發現洪男在逃到桃園後，又找了另一名年僅二十一歲的傳播妹一起住，且兩人共同施用毒品，在桃園的汽旅中，另外查獲九包毒咖啡包及些許K他命 。（記者鄭景議翻攝）

    警方發現洪男在逃到桃園後，又找了另一名年僅二十一歲的傳播妹一起住，且兩人共同施用毒品，在桃園的汽旅中，另外查獲九包毒咖啡包及些許K他命 。（記者鄭景議翻攝）

    2023/04/24 05:30

    30歲工人 不說毒品來源

    〔記者鄭景議／新北報導〕三十歲洪姓男子昨日清晨五時許開車帶著兩名分別為十六歲、十七歲少女，前往新北市新店區寶橋路上一間汽車旅館開毒趴，卻在過程中疑似用藥過量，兩名少女暴斃殞命，洪男將兩少女遺體移至旅館樓梯間後逃逸，警方昨下午逮捕洪男，目前洪男不肯交代毒品來源及詳細案發經過，警方持續偵辦中。

    據了解，因昨中午十時退房時間已過，摩鐵人員連繫不上房客，房務人員上門清潔時，發現兩少女交疊坐在樓梯間，叫她們無回應，急忙報警，警消抵達發現兩人已明顯死亡，經調閱監視器，發現三十歲洪姓男子清晨帶兩名少女入房，涉有重嫌。

    警調監視器 以車追人

    警方檢查三人入住的房間及兩少女隨身物品，在其中一女的皮包內，發現一包未開過的毒咖啡包，房間內還有六包使用過成份不明的毒咖啡包被丟在垃圾桶，桌上也有白色K他命粉末，兩名少女屍體沒有明顯外傷，研判是開毒趴並施用毒品過量致死。

    警方調閱監視器以車追人，發現洪男離開寶橋路汽車旅館後，直奔桃園另一間汽旅住宿，昨下午三時許前往桃園逮捕洪男；離譜的是，警方發現他逃到桃園後，又找了另一名年僅二十一歲的傳播妹一起住，且兩人共同施用毒品，在桃園的汽旅中，另外查獲九包毒咖啡包及些許K他命。

    男稱三人僅認識一週

    據了解，洪男是一名工人，有過失傷害前科卻沒有毒品前科，初步向警方坦承，他與兩名少女是在網路認識，認識僅一個禮拜，三人昨相約出來開毒趴，兩名少女施用毒品後，就躺在床上一動也不動，他起初未發覺異樣，呼喚兩名少女多次都未獲回應後，才發現兩人已經失去生命跡象，怕留在房間被發現會找上他，竟異想天開將兩女移到一旁樓梯間。

    以為移屍樓梯間可避嫌

    洪男向警方表示，移置遺體後，隨即逃離現場，但後來想到，兩女是吸食毒品致死，不是他的責任，就又放下心來，乾脆前往桃園汽旅後，又打電話叫了一名傳播妹前來繼續吸毒開毒趴。

    為何同時喪命 疑點不少

    警方表示，案情仍有不少疑點，包括就算是用藥過量，兩女為何會同時殞命，還有詳細毒品來源、案發經過等，都有待釐清。

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