自由日日shoot》新興毒混咖啡難設防 50毫克就要命

新興毒品毒咖啡包多包裝得「很潮」，讓年輕人失去戒心。（資料照，非本案毒品）

2023/04/24 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕近年來混用新興毒品PMMA（副甲氧基甲基安非他命）等成分的毒咖啡包致死案例頻傳；法醫研究所指出，PMMA與搖頭丸均有類似的迷幻效果，PMMA因成本低且製程快，常被拿來當作搖頭丸的替代品，但PMMA毒性作用較慢，若摻入咖啡包內施用，容易飲用過量，若濫用超過五十毫克，致死率近百分之百，不可不慎。

法醫研究所觀察近年來濫用新興毒品致死的案例，大多是以咖啡包的形式沖泡飲用，其中摻入三至四種成分不明的新興毒品，包括俗稱喪屍藥的卡西酮類毒品（浴鹽、喵喵）、一粒眠及Ｋ他命等。

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高等檢察署為打擊毒品危害，整合六大緝毒系統強力掃蕩，施用新興毒品致死的人數，也因檢警調的長期查緝，開始見到成效；致死案例從二○二○年合計一百四十三人的高峰，逐年緩步下降至前年的八十五人，以及去年的五十二人。

相較於一般毒品，摻雜新興毒品的毒咖啡包，因要價較低而遭濫用，常出現於夜店、摩鐵包廂、ＫＴＶ等聚會場所，又被稱為「俱樂部用藥」或「娛樂性用藥」；因濫用毒咖啡包致死的場所，則以摩鐵及旅館最多，死者體內常驗出混用四至五種的毒品。

高檢署統計，去年國內各級毒品查緝數量，總計九千九百一十六點四公斤，其中最多的是第四級毒品，占四十二點七％，共查緝四千二百卅點三公斤，主要是用於製作毒咖啡包的毒品先驅原料；其次為第三級毒品，查緝二千九百七十點六公斤；包含大麻在內等第二級毒品，查獲二千二百五十五公斤；第一級毒品則查獲四百六十點五公斤。

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