自由日日shoot》新興毒品裝潮害命 2少女赴毒趴交疊亡

警方調監視器，發現洪姓男子載兩少女進摩鐵後，獨自駕車離開（左圖），因而鎖定逮捕他（右圖左）。（記者鄭景議翻攝）

2023/04/24 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕兩名少女昨天被發現交疊陳屍在新北市新店區摩鐵，警方在摩鐵房間內發現毒咖啡包及K他命粉末，懷疑兩名少女開毒趴吸毒過量致死，新興混合毒品危害年輕族群再添兩命；警方指出，包括喵喵、毒咖啡包等新興毒品，大多透過年輕族群常用的社群平台及通訊軟體作為來源管道，且包裝的很潮，但裡面卻摻雜各種致命毒物，讓年輕人在施用毒品死亡前的最後一刻，九成九都不知道他們是被什麼成分的毒物害死的。

摩鐵房間有毒咖啡包及K毒

刑事警察局指出，近年來強化查緝新興毒品，包括數量、毒品工廠及毒販皆有增加趨勢，從二○一九年查獲的十六間大型毒品分裝場，收驗十萬二千餘包，去年增加為破獲五十八件毒品分裝場，收驗十六萬餘包；不過檢警強調，正因查獲的數量多，新興毒品死亡人數呈現逐年下降趨勢。

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根據高檢署資料，近五年查獲第四級毒品數量，占全部毒品總量占比皆逾三成，而主要查獲的第四級毒品「2-溴-4 甲基苯丙酮」，正是第三級毒品「喵喵」先驅原料，喵喵主要用來製造毒咖啡包，檢警研判是因近年毒品咖啡包需求量大，才會越查越多，將持續從源頭、通路及施用毒品對象加強查緝。

透過社群平台搶攻年輕族群

警方指出，毒咖啡包多包裝得「很潮」，讓年輕人失去戒心，但可怕的是，毒咖啡裡究竟有何成分，連毒販都不清楚，只知「裡面有十幾種混合」；警方呼籲，千萬不要糊塗到施用這種東西，猝死風險真的很高。

警列安居緝毒專案加強查緝

警政署已將查緝新興毒品，列為安居緝毒專案重點項目，尤其針對利用網路社群平台的藥頭，加強「誘捕偵查」，要求各警察機關加強網路巡邏，針對社群平台、通訊軟體甚至線上遊戲聊天室廣為佈線查緝。

警方同時將持續補助各縣市警局，辦理毒品尿液加驗新興毒品，其中只要查獲地點為轟趴、汽車旅館、查獲未滿十八歲少年毒品案件及查獲施用或持有第三、四級毒品之毒品行政裁罰案件累犯等，都加驗一粒眠、喵喵、MMA 等三項新興毒品成分，務必要讓年輕人遠離毒害。

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