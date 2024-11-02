屏東縣闖紅燈今年已5死791人傷 11/4起大執法取締

警方加強取締闖紅燈行為。（屏東縣警局提供）

2024/11/02 18:10

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣今年發生518件闖紅燈事故，造成5人死亡，791人受傷，屏東縣警局從4日起進行闖紅燈違規取締專案，嚴格取締闖紅燈行為。

屏東縣警局說，闖紅燈是駕駛人常見的危險行為之一，往往帶來嚴重交通事故風險，統計去年屏東縣約有7成的交通事故發生於路口，其中闖紅燈是事故主因，今年1到10月，共發生518件闖紅燈事故，導致5人死亡、791人受傷，雖然與去年同期相比事故減少95件、死亡人數減少2人、受傷人數減少127人，但依然嚴重。

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縣警局指出，駕駛人若能於號誌轉黃燈時減速，避免加速闖越紅燈，將能有效減少事故發生，為了更有效遏止闖紅燈行為，警方將於特定路口強化實地攔查勤務，並利用科技設備進行違規取締，藉由科技執法與實地檢查雙管齊下，提高執法效能，尤其是在頻發意外的路口強化取締， 希望促使駕駛人養成自發守法的習慣，減少違規行為發生。

屏東縣警察局長戴台㨗指出，此次取締專案並非以懲罰為目的，希望藉由持續執法導正違規行為，嚇阻部分駕駛人的不良習慣，以保障每位用路人的安全，營造安全的交通環境。

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